Çok Bulutlu 15.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya Dışı
Mint 02.10.2023 06:59

NASA'nın 1,2 milyar dolarlık Psyche misyonu bir hafta ertelendi

NASA, Psyche asteroit görevini bir hafta erteledi. 1,2 milyar dolarlık görev, Mars ve Jüpiter arasında bulunan Psyche asteroitini inceleyecek.

NASA'nın 1,2 milyar dolarlık Psyche misyonu bir hafta ertelendi

Psyche asteroit misyonunun başlangıçta 5 Ekim'de yapılması planlanıyordu.

Ancak Space.com'un ulaştığı bir rapora göre, Psyche, 12 Ekim'de SpaceX Falcon Heavy roketinin üzerinden fırlatılacak.

Fırlatmadaki gecikme, NASA ekibinin Psyche uzay aracının nitrojen soğuk gaz iticilerini kontrol etmek için kullanılan parametrelerin doğrulamasını istemesinden kaynaklandı.

Psyche, Falcon Heavy'nin ilk NASA görevi olacak.

Falcon Heavy, NASA'nın Uzay Fırlatma Sisteminden sonra şu anda kullanımda olan en güçlü ikinci roket.

 


 

Psyche Misyonu

Psyche Misyonu 12 Ekim'de başlatılacak.

Her şey planlandığı gibi giderse, uzay aracı 2029'da Mars ve Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağında bulunan 280 kilometre genişliğindeki uzay kayası Psyche'ye ulaşacak.

Bilim insanları Psyche'nin yüzde 82.5 oranında metal içerdiğini tahmin ediyor. Ayrıca uzay cisminde nikel ve altın da var.

Tahminlere göre bu asteroidin değeri 10 bin katrilyon. 

ETİKETLER
NASA
Sıradaki Haber
Perseverance, Mars topraklarındaki toz şeytanını görüntüledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:30
Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın: Alevlerle mücadele sürüyor
06:54
Kocaeli'de sağanak: Yollar göle döndü, 3 araç arıza yaptı
06:57
Perseverance, Mars topraklarındaki toz şeytanını görüntüledi
06:45
Apple yeni telefonundaki sorunu kabul etti: Güncelleme yayınlanacak
06:35
Kontrolden çıktı, viyadüğün beton ayağına çarptı: 1'i ağır 4 yaralı
06:30
Su sıcaklığı 39 dereceyi aştı, 100'den fazla yunus ölü bulundu
İskenderun Körfezi'nde şimşek fırtınası geceyi aydınlattı
İskenderun Körfezi'nde şimşek fırtınası geceyi aydınlattı
FOTO FOKUS
Bayraktar TRT'ye teşekkür etti: Türkiye'nin ikinci yüzyılına layık bir gayret verildi
Bayraktar TRT'ye teşekkür etti: Türkiye'nin ikinci yüzyılına layık bir gayret verildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ