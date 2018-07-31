Mars bu gece Dünya'ya en yakın konuma geliyor

Dünya'dan bakıldığında Mars en yüksek konumuna gece yarısı ulaşacak. Güney yönünde ufukta 35 derecelik bir açıda belirecek Kızıl Gezegen gece boyunca izlenebilecek.

Güneş Sistemi'nde Dünya'nın ardından Güneş'e en yakın 4. gezegen olan Mars, Güneş'e 230 milyon kilometre uzaklıkta. Dünya, Güneş yörüngesindeki yolculuğunu 365 günde tamamlarken, Mars 687 günde tamamlıyor.

Dünya ile Mars'ın en yakın konuma gelmeleri için Mars'ın Güneş'e en yakın olduğu konumun, Dünya'nın Güneş'e en uzak olduğu konumla çakışması gerekiyor.

Mars en son 2003'te, son yakınlaşmadan neredeyse 60 bin yıl sonra Dünya'ya en yakın konuma gelmişti. Bir sonraki buluşma için ise o kadar beklemeye gerek kalmayacak. Sonraki yakın geçişin 6 Ekim 2020'de olması bekleniyor.

NASA'dan Mars'ı izleme ipuçları

NASA'nın, bu gece Mars'ı izlemek isteyenlere birkaç tavsiyesi de var.

Gün batımından hemen sonra Mars gökyüzünde güneybatı ufuk çizgisi yönünde belirecek.

Ancak NASA, Güneş'in batışından birkaç saat sonra Mars'ın ufuk çizgisinin üzerine doğru yükseleceğini ve çok daha rahat biçimde görülebileceğini söylüyor.

Mars her ne kadar Dünya'ya normalden milyonlarca kilometre daha yakın olsa da bu gece de gökyüzünün en parlak gezegeni yine Venüs olacak.

Ancak yine de Mars'ın kendisine has kırmızı ışıltısını görmek uzun süredir olmadığı kadar kolay olacak.

Kaynak: AA, BBC