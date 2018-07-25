Mars'ta likit su gölü bulundu

İtalyan Ulusal Astrofizik Enstitüsü’nden gökbilimciler, Mars Express uydusuyla yaptıkları gözlemlerde Kızıl Gezegen'in güney kutup dairesinin güneyinde buz örtüsü altına gizlenmiş bir su gölü olduğunu keşfetti.

Araştırmacılar Mayıs 2012 ile Aralık 2015 arasında radarla yaptıkları ölçümlerde gezegen yüzeyinin 1,5 kilometre altında, 20 kilometreye yayılan su kütlesinin varlığını tespit etti.

"Muhtemelen çok büyük bir göl değil"

Çalışmayı yöneten İtalyan Ulusal Astrofizik Enstitüsü'nden Prof Roberto Orosei, “Muhtemelen çok büyük bir göl değil” dedi.

Marsis, su tabakasının ne kadar derin olabileceğini belirleyemedi, ancak araştırma ekibi en az bir metre olduğunu tahmin ediyor.

Bilim adamlarına göre, gezegende su kaynağının varlığının kanıtlanması, Mars'ta hayat olma ihtimalini de yeniden gündeme getirecek.

Yeni keşif ilk kez kalıcı su varlığına işaret etti

Kızıl Gezegen'de daha önce de donmuş halde veya mevsimsel su varlığına rastlanmıştı, ancak yeni keşfin gezegen üzerinde ilk kez kalıcı su varlığına işaret ettiği belirtildi.

Gölün, aşırı soğuk ve tuzlu olmasına rağmen, dünyada benzer koşullarda mikropların yaşadığı örneklere rastlandığından, canlı yaşamı için uygun ortam sağlayabileceği düşünülüyor.

Araştırmanın sonuçları "Science" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: BBC / AA