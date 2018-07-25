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Şarkıcı Demi Lovato "aşırı dozda uyuşturucudan hastaneye kaldırıldı" iddiası

Amerikalı şarkıcı Demi Lovato'nun, aşırı doz uyuşturucudan hastaneye kaldırıldığı ileri sürüldü.

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Şarkıcı Demi Lovato &quot;aşırı dozda uyuşturucudan hastaneye kaldırıldı&quot; iddiası

Sanat ve magazin haberleri yayınlayan internet sitesi TMZ, Lovato'nun aşırı dozda uyuşturucudan hastanelik olduğunu yazdı. TMZ'nin ardından "People" gibi diğer yayın kuruluşları da haberi gördü. 

Lavato'nun sözcüsü iddiayı yalanladı

Lovato'nun sözcüsü ise, ünlü şarkıcının hastanede yattığını ancak basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Sözcü ayrıca, Lovato için dua eden ve desteklerini ileten herkese teşekkür etti. 

Demi Lovato, geçen yıl yayınlanan YouTube belgeselinde alkol ve uyuşturucu kullanımıyla mücadelesinden açıkça söz etmişti.

Twitter'dan destek mesajları paylaşıldı

Çocuk oyuncuyken yıldızı parlayan Lovato için Twitter'da açılan #PrayForDemi etiketiyle iyi dilek ve destek mesajları paylaşıldı.

Paylaşım yapan ünlü isimler arasında Missy Elliott, Ariana Grande, Brad Paisley, Kesha, Bebe Rexha, Meghan Trainor, Maren Morris, Kehlani ve Clean Bandit de var.

"Confident" albümüyle 2015'te Grammy'e aday gösterilen Lovato'nun "Sorry Not Sorry", ''Skyscraper" ve ''Heart Attack" şarkıları müzik listelerinde ilk 10'a girmeyi başarmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Demi Lovato, aşırı doz uyuşturucu, amerikalı şarkıcı
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