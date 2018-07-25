İsrail Necef Çölü'nde yeni yerleşim birimleri kuracak

Haaretz gazetesinin ekinde yer alan habere göre İsrail hükümeti, Yahudi yerleşimciler için Necef'te 2 iskan bölgesi kurulmasına yönelik teklifi onayladı.

Yeni yerleşim birimlerinde 2 bin 100 konutun olacağı belirtilen haberde, İskan Bakanlığı ve Arazi Dairesi'nin Necef'te toplam 5 yerleşim birimi kurmayı planladığı açıklandı.

Haberde ayrıca "Daniel" adı verilecek yerleşkede zihinsel özürlü çocuk ve yetişkinlerin barındırılacağı, Nitsanit'in ise Necef'in Mısır sınırına yakın bir bölgede kurulacağı belirtildi.

İsrail yönetimi birçok bölgede olduğu gibi Necef Çölü'nde de hukuk dışı uygulamalarını sürdürüyor.

İsrail, Necef Çölü'nde Araplara ait köy ve yerleşim yerlerini ortadan kaldırmaya yönelik politikalar izlerken, buralara yeni Yahudi yerleşim birimleri kurmaya çalışması dikkat çekiyor.

Kaynak: AA