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NATO'dan yalan haberle mücadele için bilgisayar oyunu

NATO Stratejik İletişim Mükemmeliyet Merkezi'nin geliştirdiği "The News Hero" adlı bilgisayar oyununun, doğru ve yanlış haber ayrımını kolaylaştırması hedefleniyor.

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NATOdan yalan haberle mücadele için bilgisayar oyunu

NATO Stratejik İletişim Mükemmeliyet Merkezi, yalan haberle mücadele etmek ve kamuoyunun bu konudaki bilincini artırmak için bilgisayar oyunu geliştirdi.

Letonya'da bulunan merkezin geliştirdiği "The News Hero" adlı bilgisayar oyunu, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta kullanıcıların erişimine açıldı.

Oyunda her oyuncu bir yayınevi sahibi oluyor ve oyuncuya haber yapması için farklı bilgiler aktarılıyor. Programda oyuncunun doğru ile yanlış bilgileri ayırt etmesine yardımcı olmak için verilerin doğrulunu kontrol eden bir seçenek de hizmete sunuluyor.

Oyuncunun gerekli bilgileri kullanarak doğru haber yapması durumunda oyun içindeki takipçi sayısı artıyor ve sanal para kazanıyor.

NATO Stratejik İletişim Mükemmeliyet Merkezi, oyunun kamuoyunun "yalan haber" tespit etme kabiliyetini artırmak için geliştirildiğini aktardı.

Oyun vesilesiyle kişilerin yanlış bilgiyi ayırt etme kapasitelerinin gelişeceğini savunan merkez, aynı zamanda toplumun eleştirel düşünce kabiliyetine de katkı sağlanacağını, böylelikle kişilerin medyada karşılaştıkları haberlere daha bilinçli yaklaşabileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: oyun, nato
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