NASA Güneş'in ses kayıtlarını yayınladı

Stanford Deneysel Fizik Laboratuvarı'nda araştırmacılar tarafından filtrelenip işlenen ses dalgası verileri, NASA tarafından sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

ABD Maryland'deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde yer alan Heliofizik Bilimi Bölümü'nden sorumlu direktör yardımcısı Alex Young, elde edilen bu ses dalgaları ile Güneş'in karmaşıklığını ve katmanlarını anlamaya başladıklarını açıkladı.

Young, "Güneş'in içine bakmanın basit yollarına sahip değiliz. Güneş'in içine zoom yapmak için mikroskopumuz yok. Onun yerine bir yıldız ya da Güneş'in titreşimi onların içini görmemizi sağlayabiliyor" dedi.

Kaynak: NASA, CNET