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Instagram IGTV içeriklerini haber kaynağına taşıyor

Instagram, IGTV içeriklerini haber kaynağına taşımak için testler yapmaya başladı.

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Instagram IGTV içeriklerini haber kaynağına taşıyor

Geçtiğimiz ay IGTV‘yi yayına alan Instagram, Hikayeler formatındaki etkileşimi henüz bu özellikte yakalayamadı. Instagram bu yüzden IGTV içeriklerini haber kaynağına taşımak için testler yapmaya başladı.

 

Kısa sürede 1 milyar kullanıcıya ulaştığını duyuran Instagram ise bu konuda yaptığı açıklamayla test sürecini onayladı. Paylaşılan görsellerde görüldüğü üzere IGTV içerikleri, Instagram Hikayeler kısmının altında yer alıyor.

Izgara şeklinde konumlanan içeriklerin üzerinde uzunluklarının yanı sıra içerik üreticisinin ismi ve profil resmi de görüntülenebiliyor.

Kaynak: techcrunch

Etiketler: Instagram
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