Bursa'da "Doğa ve Bilim Şenliği" başlıyor

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin (BTM) düzenlediği "Doğa ve Bilim Şenliği", 11-12 Ağustos'ta Uludağ Sarıalan'da yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre, şenlikte ücretsiz düzenlenecek etkinliklerde bilim tutkunları gün boyu bilimsel atölyelere katılabilecek ve yürüyüş yaparak Uludağ'ın güzelliklerini keşfedecek.

Uludağ'da organize edilen şenlikte doğa yürüyüşlerinin yanı sıra ahşap ev, geri dönüşüm mikroskobu, kuş yemi ve kuş yuvası yapımı ile topraksız tarım, volkanik patlama ve ipek böceği besleme gibi onlarca farklı konuda birçok atölye çalışmaları da yapılacak.

Katılımcılar, şenlik alanındaki atölye çalışmalarına kayıt yaptırarak tüm etkinliklerden ücretsiz yararlanabilecek.

Şenlik, 10.00-18.00 saatlerinde atölye ve doğa yürüyüşleriyle devam edecek ve akşam 22.00-02.00 saatlerinde yapılacak gökyüzü gözlemi ile son bulacak.

Uludağ Sarıalan'daki gerçekleştirilecek şenliğe ilişkin detaylı bilgi almak isteyenler, "www.bursabilimmerkezi.org" internet sayfasını ziyaret edebilecek.

Kaynak: AA