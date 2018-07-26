Fen Lisesi öğrencilerine TÜBİTAK desteğiyle bilim okulu

Tofaş Fen Lisesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında öğrencilerin tıptan robotiğe, endüstriden kodlamaya, sanattan biyolojiye kadar birçok konuyu ele alarak Endüstri 4.0'ı öğrenmeleri ve deneyimlemeleri amaçlandı.

Ayrıca öğrencilerin 4. sanayi devrimi hakkında bilgi sahibi olarak kariyer planlarını yapmalarına imkan sağlandı.

Projenin kapsamını, Endüstri 4.0'ın bileşenlerinden otonom robotlar, nesnelerin interneti, sistem entegrasyonları, 3 boyutlu yazıcılar, açık kaynak kodlarla teknolojinin gelişmesi sonucunda enerji ihtiyacı, yenilenebilir enerji kaynakları ve ekoloji bilimi konuları oluşturdu.

"Endüstri 4.0 İçin Eğitim 4.0 Bilim Okulu" süresince Tofaş Fen Lisesi bünyesinde 18 atölye ve etkinlik gerçekleştirilDİ. 6 atölye ve etkinlik de Tofaş Otomobil Fabrikası ve Durmazlar Makine üretim tesislerinde yapıldı.

Proje kapsamında 23 farklı ilden seçilen öğrenciler, robot setleri ve NOVA 5000 setlerini kullanarak robotlarla ivme ve kuvvet ölçümleri yaptı. Eğitim boyunca farklı setlerle değişik modeller tasarlayan öğrenciler, yaptıkları modellerin tanıtımını sağlayan kısa filmler de çekti.

"Tüketime kısa bir ara, artık üreticiyiz"

Proje koordinatörü Hakan Özkaynak, öğrencilerin eğitim boyunca "Tüketime kısa bir ara, artık üreticiyiz" sloganı ile farklı materyaller ürettiklerini belirterek, "Öğrencilerimiz önce 3 boyutlu yazıcılar için basit modelle tasarım eğitimi alıp ardından kendi modellerini hazırladılar ve 3 boyutlu yazıcılar ile bu modellerin baskılarını alarak tüketici olmaktan çıkıp üretici olmanın keyfine vardılar." dedi.

Endüstri 4.0'ı uygulayan bir fabrika ile bir fen lisesinin ilk kez ortak amaçla çalışmasının projenin özgün yönünü oluşturduğunu aktaran Özkaynak, şunları söyledi:

"Projede deneysel çalışmalar, atölye çalışmaları, arazi çalışmaları, deney ve gözlemler kullanılan yöntemler olup, öğrencileri izleyici ve dinleyici konumundan çıkarıp, aktif görevler vererek onları yapan ve yaşayan konumuna getirmeyi ve bu yolla anlamlı öğrenmeyi sağlamayı, hatta onlara ileride kariyer fırsatları oluşturmayı hedefledik."

Proje Yürütücüsü Ahmet Akçelik ise ülkenin 23 farklı şehrindeki 36 farklı proje okulunda eğitim gören 80 öğrenci ile gerçekleştirdikleri "Endüstri 4.0 İçin Eğitim 4.0 TÜBİTAK 4004 Bilim Okulu"nu başarı ile tamamladıklarını belirtti.

Kaynak: AA