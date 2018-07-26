Facebook Watch Party özelliğini duyurdu

Sosyal medya devi Facebook, bir süredir test ettiği ve Facebook gruplarındaki insanların hep birlikte gerçek zamanlı video izlemelerine olanak sağlayan özelliği Watch Party’yi tüm dünyada başlattığını duyurdu.

Artık, bir Watch Party başlatıldığında katılımcılar canlı ya da önceden kaydedilmiş bir videoyu izlerken aynı zamanda yeni bağlantılar kurabilecek, sohbet başlatabilecek, kısacası birbirleriyle iletişim de kurabilecek.

Watch Party’yi test etme aşamasında bu özelliği kullanan gruplardan da olumlu geri bildirimler alan Facebook, bu özelliğin büyüklü küçüklü birçok grubun liderleri tarafından yemek yapma ya da zanaatkarlık tarzı hobilerle ilgili soru-cevap videoları düzenlemek gibi yeni bir şey öğrenmek ve Watch Party’ye katılmaları için özel konuklar çağırmak gibi farklı şekillerde kullanıldığını gördü.

Bunun yanı sıra, testler Watch Party’nin etkileşimi artırmak isteyen küçük topluluklar için de yararlı olabileceğini gösterdi. Watch Party’nin birbirine fiziksel olarak uzak olan yakın arkadaşlar arasında bir köprü görevi gördüğünü düşünen Facebook, yaptığı testlerle ilgili topluluklardan aldığı geri bildirimlerin ışığında, bugün iki yeni özellik duyurdu:

- Watch Party’i başlatan kişinin devam eden bir Watch Party’ye videolar ekleyerek partiyi devam ettirecek başka kişiler atamasını sağlayan Co-hosting özelliği,

- Watch Party’ye katılan kişilere Watch Party’yi başlatan kişiye eklemesi için videolar önerme imkanı sunan Crowdsourcing özelliği.

Facebook, Watch Party’nin küresel çapta duyurulmasını kutlamak için 27 - 29 Temmuz tarihleri arasında, dünyanın dört bir yanından Facebook gruplarının topluluklarıyla bağlantı kuracakları Watch Party Haftasonu’nu düzenleyecek.

Kaynak: TRT Haber