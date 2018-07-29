Çin uzaya ikiz navigasyon uydusu gönderdi

Çin Merkez Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, ülkenin Sıçuan eyaletinde bulunan Şiçang Uydu Fırlatma Merkezinden Long March-3B tek taşıyıcı roketiyle uzaya gönderilen uydular fırlatıldıktan üç saat sonra yörüngelerine girdi.
Beidou-3 navigasyon uydusu serisinin 33’üncü ve 34’üncü uyduları oldukları belirtilen ikiz uydu, yörüngede yapılacak bazı testlerin ardından hizmet vermeye başlayacak.
Beidou-3 serisine ait uyduların sayısı 18 olacak
Bu yıl sonuna kadar uzaya gönderilecek yeni navigasyon uydularıyla yörüngedeki Beidou-3 serisine ait uyduların sayılarının 18’e ulaşacağı belirtildi.
Beidou Navigasyon Uydu Sistemi, Çin’de 2000 yılında, Asya-Pasifik bölgesinde 2012’den itibaren hizmet vermeye başlamıştı.
Dünyada hizmet veren 4'üncü küresel navigasyon sistemi olacak
Çin’in Beidou navigasyon sistemi tamamlandığında ABD’nin GPS ( Küresel Konumlandırma Sistemi), Avrupa Birliği’nin Galileo, Rusya’nın Glonass sisteminin ardında dünya genelinde hizmet veren 4’üncü küresel navigasyon sistemi olacak.
Kaynak: AA