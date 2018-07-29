  • 29 TEMMUZ 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.843
    EURO 5.667
  • BIST 95584.84
    ALTIN 190.522
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Çin uzaya ikiz navigasyon uydusu gönderdi

Çin uzaya ikiz navigasyon uydusu gönderdi

Çin Beidou-3 serisine ait ikiz uyduyu yörüngeye gönderdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çin uzaya ikiz navigasyon uydusu gönderdi

Çin Merkez Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, ülkenin Sıçuan eyaletinde bulunan Şiçang Uydu Fırlatma Merkezinden Long March-3B tek taşıyıcı roketiyle uzaya gönderilen uydular fırlatıldıktan üç saat sonra yörüngelerine girdi.

Beidou-3 navigasyon uydusu serisinin 33’üncü ve 34’üncü uyduları oldukları belirtilen ikiz uydu, yörüngede yapılacak bazı testlerin ardından hizmet vermeye başlayacak.

Beidou-3 serisine ait uyduların sayısı 18 olacak

Bu yıl sonuna kadar uzaya gönderilecek yeni navigasyon uydularıyla yörüngedeki Beidou-3 serisine ait uyduların sayılarının 18’e ulaşacağı belirtildi.

Beidou Navigasyon Uydu Sistemi, Çin’de 2000 yılında, Asya-Pasifik bölgesinde 2012’den itibaren hizmet vermeye başlamıştı.

Dünyada hizmet veren 4'üncü küresel navigasyon sistemi olacak

Çin’in Beidou navigasyon sistemi tamamlandığında ABD’nin GPS ( Küresel Konumlandırma Sistemi), Avrupa Birliği’nin Galileo, Rusya’nın Glonass sisteminin ardında dünya genelinde hizmet veren 4’üncü küresel navigasyon sistemi olacak.

Kaynak: AA

Etiketler: çin, navigasyon uydusu, Beidou-3
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER