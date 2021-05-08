Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 01:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akıncı yüksek irtifa testini başarıyla geçti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, yüksek irtifa testini başarıyla tamamladı. Sosyal medyadan Akıncı'nın iniş görüntülerini Selçuk Bayraktar paylaştı.
Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), yüksek irtifa testini başarıyla tamamladı.
Sosyal medyada Akıncı'nın uçuş denemesini Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar paylaştı.
Bayraktar, "Akıncı az önce yüksek irtifa testini tamamlayıp dönüp indi" paylaşımını yaptı.
#AKINCI az önce yüksek irtifa testini tamamlayıp dönüp indi.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 7, 2021
"Elvan elvan çiçek açar sabahlar...
Bugün olmazsa yarın,
Bir gün mutlaka..."#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/ndmdYWInT8
Geçtiğimiz günlerde Akıncı, ilk atış denemesini yapmıştı. MAM-T, MAM-L ve MAM-C mühimmatıyla hedefler tam isabetle vurulmuştu.
Etiketler: SİHA Yerli ve Milli Teknolojiler Yüksek Teknoloji
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