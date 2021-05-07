İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren sıralı ışıklar merak uyandırdı. Işıkları kaydeden çok sayıda kişi görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün akşam saatlerinde görülen parlamaların Starlink Leo Uyduları Güneş Panellerinden kaynaklandığını söyledi.

Dün 22:05'de görülen gökyüzündeki parlamaların Starlink Leo Uyduları Güneş Panellerinden kaynaklandığı açıklandı. Gökyüzü kamerası ile gözlenen parlamayı TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi paylaştı. Parlama olayını TUG Müdürü Sacit Özdemir @trthaber'de anlattı.https://t.co/KheKk8qQWF pic.twitter.com/j785OFpvDy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 6, 2021

"Bu olay bir uzay teknolojisinin bir sonucu"

TRT Haber yayınına katılan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Sacit Özdemir uyduların parlama sebebini şu sözlerle açıkladı:

"Bazen böyle incelemerde ilginç olaylar yakalanıyor. Starlink uydusu olduğunu tahmin ettiğimiz uyduların parlama izlerini yakaladık. Bu uydular özel bir haberleşme aracıyla gönderiliyor. Leo dediğimiz alçak yörüngeye yerleştirilen uydular bunlar Space X tarafından. Bunların sayısı arttıkça gökyüzünde bu tür uyduları daha fazla göreceğiz. Yaz ayları boyunca, açık gecelerde bu uyduları daha fazla görebileceğiz ilerleyen zamanlarda. Bu olay bir uzay teknolojisinin bir sonucu"

Özdemir, "Uydular sayesinde internet haberleşmesi çok daha hızlı ve doğru bir hale gelecek. Uzay çağının getirdiği yenilikleri insanlar kullanabilecek" sözleriyle uyduların sosyal hayattaki önemine vurgu yaptı.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nden açıklama

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi de sosyal medya hesabından detaylı olarak parlamanın nedenini açıkladı.

Gözlemevi'nin açıklamasında, "Starlink Uydu Ağı Projesi kapsamında zaman içerisinde Yer çevresindeki LEO yörüngelere yapay uydular yerleştirilmektedir. Bu uyduların güneş panellerinden kaynaklanan parlamalar ise zaman zaman yer yüzeyinden de izlenebilmektedir" denildi.

Starlink Uydu Ağı Projesi kapsamında zaman içerisinde Yer çevresindeki LEO yörüngelere yapay uydular yerleştirilmektedir. Bu uyduların güneş panellerinden kaynaklanan parlamalar ise zaman zaman yer yüzeyinden de izlenebilmektedir. pic.twitter.com/WkK43VXVi3 — TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (@tubitak_tug) May 6, 2021

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin açıklamasının devamı şu şekilde:

"Böyle bir parlama bu gece (6 Mayıs 2021) TSİ 22:05'te TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde (TUG) bulunan Tüm Gökyüzü Kamerası ile görüntülenmiştir. TUG Bakırlıtepe yerleşkesi 2500 m rakıma sahip, atmosfer koşulları oldukça iyi olan dünyanın sayılı gözlemevi yerleşkelerindendir.

Resim alındığında gökyüzünde yaygın bulutlar olmasına rağmen Starlink uyduları yüksek parlaklıkları nedeniyle Kuzey-Batı ufkunda görüntülenebilmiştir"