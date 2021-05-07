Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından "20'li yaşlar challenge" akımıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Kişisel verileri ve yüz ifadelerini kopyalayan akımların, görsel veri işleme alanına zemin hazırladığını açıkladı.

Son günlerde popüler olan 20'li yaşlar challenge ve benzeri akımlara karşı vatandaşlarımıza birkaç uyarıda bulunmak istiyorum.



Kişisel verileri ve yüz ifadelerini kopyalan bu gibi akımlar, görsel veri işleme alanına zemin hazırlıyor.



Mümkün olduğunca dikkatli olmalıyız. — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) May 7, 2021

"Yapay zeka algoritmalarını besleyecek istatistiki veriler oluşturuluyor"

Sayan, yapay zeka teknolojilerinin çözmeye çalıştığı sorunlardan birinin, yüzdeki değişikliklere karşı algoritmalara direnç kazandırmak olduğunu anlattı.

"Kişinin şimdiki haliyle eski halinin değişiminden, yapay zeka algoritmalarını besleyecek istatistiki veriler oluşturuluyor. Aynı zamanda farklı uygulamalar ve cihazlardan paylaştığımız parmak izi ve yüz taraması gibi verilerimiz, genetik verilerimizi barındırıyor. Bu gibi hassas verilerin hangi sunucularda nasıl tutulduğu, yeterli güvenliğe sahip olup olmadığı tam bir kara kutu.

Kişisel verilerimiz; bizi belirli veya belirlenebilir hale getiren, bizi tanımlayan ve bize ait olan bilgilerimiz. Bu sebeple kişisel verilerimizi korurken, özellikle de sosyal medyada paylaşırken daha hassas davranmalıyız."