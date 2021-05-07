Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 06:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nintendo'dan geçen yıl 4,4 milyar dolar net kar
[Fotoğraf: Reuters]
Japon oyun konsolu üreticisi Nintendo, 2020 mali yılında net karını, önceki yıla kıyasla yüzde 85,7 artırdı.
Kyoto merkezli tüketici elektroniği şirketi Nintendo, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında artan talep sonrası, 31 Mart 2021'de sona eren mali yılda, rekor kar açıkladı.
Buna göre satışların yüzde 34,4 artışla 1,76 trilyon yene (16,1 milyar dolar) çıktığı 2020 mali yılında işletme karı ise yüzde 81,8 artışla 640,6 milyar yene (5,8 milyar dolar) çıktı.
Nintendo, 31 Mart 2021'de sona eren 2020 mali yılında net karını, yeni bir rekorla 480,3 milyar yene (4,4 milyar dolar) çıkardı. Bu rakam, 2019 mali yılına kıyasla yüzde 85,7 oranında yükseldi.
Firma en son 2008'de 279 milyar yenlik (2,55 milyar dolar) rekor net kar elde etmişti.
Etiketler: Japonya
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