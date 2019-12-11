Bülent Öner, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde aracıyla seyir halindeyken yol kenarında bir tilki gördü.

Aracından inip bir süre tilkiyi izleyen Öner, hayvanın kaçmaması üzerine aracında bulunan bisküvi ve kurabiyeleri önüne attı. Bir süre çevresini gözetleyen tilki, atılan yiyecekleri yedikten sonra ormanlık alana girerek izini kaybettirdi.

Bir insanı 100 metreden gören tilkinin normalde kaçması gerektiğini belirten Bülent Öner, şunları söyledi:

"Onu görünce araçtan indim, kaçar diye düşündüm ama kaçmadı. Araçtaki yiyecekleri alıp önüne attım. 2 metre kadar yakındık, attığım yiyecekleri yedi. Onu elimle beslemek ve o kadar yakınıma gelmesi muhteşemdi. Ayrıca bu hayvanları öldürüp postunu boynuna asanlar katildir. Hiç kıyılır mı bu güzelliğe."

Haber: Abdullah Yalçın