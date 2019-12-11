Yaşam
Sivas'taki Hafik Gölü buz tuttu11 Aralık 2019 Çarşamba 14:24 - Son Güncelleme 11 Aralık 2019 Çarşamba 15:22
Soğuk havaların hüküm sürdüğü Sivas'ın Hafik ilçesinde ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan Hafik Gölü buz tuttu.
Sivas´ta soğuk hava etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıkları gece eksi 5 dereceye kadar düştü.
İlçedeki soğukla beraber göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Hafik Gölü de buz tuttu.
Yüzeyi buzla kaplanan gölde kartpostallık görüntüler oluştu. Kentte soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Kaynak: TRT Haber / DHA
Etiketler: Sivas hafik gölü buz