Geçirdiği trafik kazası sonucu belindeki rahatsızlık nedeniyle yüzde 75 engeli bulunan Süleyman Berk, 2015 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesinin "Simit Arabam Engel Tanımam Projesi" kapsamında bir simit arabası aldı.

Kentin farklı noktalarında simit satarak ailesini geçindiren Berk'in "ekmek teknesi" bir ay önce çalındı. Hamile eşi ve 4 çocuğuyla sıkıntılı günler yaşayan simitçi, hırsızların yakalanmasına rağmen simit arabası bulunamayınca işsiz kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Berk, tekrar temin edemediği simit arabasının bulunması ya da yenisinin alınması konusunda yardım bekliyor.

"Evimin tek geçim kaynağı oydu"

Simit arabası çalınmadan önce ailesinin geçimini rahatlıkla sağladığını ifade eden Berk, yaşanan olaydan dolayı zor duruma düştüğünü belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Ailesini geçindirmek zorunda olduğunu vurgulayan Berk, şöyle konuştu:

"Bir ay önce simit arabam 3 kişi tarafından çalındı. O günden beri işsizim. Şu an zor durumdayım. Ailemin masraflarını karşılayamıyorum. Krediyle aldığım evin borcunu ödeyemiyorum. İmkan varsa yetkililerden simit arabası talep ediyorum çünkü evimin tek geçim kaynağı oydu. Başka yapabileceğim bir iş de yok. Çocuklarımın eğitim masraflarını karşılamak istiyorum. Simit arabam olduğu zamanlar sürekli çalışıyordum. İşime gücüme bakıyordum. Esnaf arkadaşlar ve komşularımla aram iyiydi. Ekmek teknem çalındı. Üzerimdeki sorumluluk büyük olduğundan dolayı çok farklı bir psikolojiye girdim. Aileme karşı mahcup oluyorum. Çocuklarım bir şey istiyor veremiyorum. Bu kötü bir durum."

"İnsanlığın bu hale gelmesine üzüldüm"

Böyle bir şeyin başına gelebileceğini düşünmediğini anlatan Berk, hırsızlık olayının kendisini derinden etkilediğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Berk, simit arabasının çalındığı görüntüleri izlediğini belirterek, "İnsanın geçim kaynağının gitmesi, işini kaybetmesi kötü bir şey. İşimiz umudumuzdu. Onu da kaybettik. Bir nevi ortada kaldık. Ailece o anı izledik ve çok üzüldük. Hala da üzüntüsünü yaşıyoruz. Aracın bulunmaması ayrı bir üzüntü verdi. Bu insanlara kızmaktan ziyade insanlığın bu kadar düşmesine üzüldüm" dedi.

Simit arabasını çalanlar hakkında şikayetçi olduğunu anlatan simitçi, şunları söyledi:

"Şikayetim üzerine Toroslar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı ve suçluları yakaladı. Fakat simit arabamın yerini söylememişler. Sağ olsun ekipler bulmak için çalışmasını devam ettiriyor. Simit arabamın bulunmasını ve çocuklarımın eğitim masrafları öncelikli olmak üzere ailemi geçindirmek istiyorum."

Kaynak: AA