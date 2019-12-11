Yurt genelinde soğuk hava etkisini gösteriyor. Sivas ve Yozgat'ta şiddetli soğuk hayatı olumsuz etkiliyor.

Ardahan, sıfırın altında 15 dereceyi gördü. Araçların camları, süs havuzları ve göller buz tuttu.

Soğuk hava Sivas'ı da etkiledi. Hafik Gölü'nün büyük bölümü buzla kaplandı.

Yozgat'ta dondurucu soğuk, sabah saatlerinde sürücüleri zorladı.

"Çok soğuk, - 5 derecelere kadar düştü hava sıcaklığı. Arabamız buz tutmuş biz de arabamızın camını temizliyoruz sonrada işe gideceğiz."

Van'da kapalı olan 32 yerleşim yerinin yolu açıldı. Kapalı olan diğer yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

Haber: TRT Haber

