Engellinin simit sattığı tezgahını çaldılar06 Aralık 2019 Cuma 15:57 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 16:09
Mersin'de bir engellinin geçimini sağlamak için simit sattığı tezgahı 3 hırsız tarafından çalındı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis hırsızları yakalayarak gözaltına aldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 'Simit Arabam, Engel Tanımam' projesi kapsamında verilen simit tezgahı 17 Kasım'da Şehir Hastanesi A Kapısı’ndan çalınan engelli Süleyman B., polise giderek şikayetçi oldu.
Güvenlik kamerası hırsızları ele verdi
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yüzleri kapalı 3 kişinin simit tezgahını kilidini kırarak bir araca yüklediklerini belirleyen polis, araç plakasından yola çıkarak hırsızları yakalayarak gözaltına aldı.
İsmi açıklanmayan şüphelilerden biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken, V.K. ve S.D., çaldıkları simit tezgahının yerini söylemedi.
Zanlıların pişman olduklarını söylediği öğrenildi. İki şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA