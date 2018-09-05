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Yeni Çarşı'da çöp konteynerleri yeşillendi

Niğde Belediyesi, Yeni Çarşı'ya daha estetik bir görünüm sağlamak için suni çim kaplamalı çöp konteynerleri yerleştirdi.

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Yeni Çarşıda çöp konteynerleri yeşillendi

Niğde Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yıpranan konteynerlerin düzenli olarak yenileriyle değiştirilmesi çalışmalarında, Yeni Çarşı'da çöp konteynerlerinin daha estetik bir görünüme kavuşması için suni çim kaplamalı modeller tercih edildi.

Belediye Başkanı Rifat Özkan, temizliğe önem verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Kentin her noktasında hijyeni ve temizliği sağlamak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Suni çim kaplama çöp kutuları Yeni Çarşı'ya renk kattı. Yanına yanaşmaktan çekindiğimiz çöp kutuları çarşının hoş bir aksesuarı oldu. Belediye ve vatandaşlar olarak el ele vereceğiz ve daha temiz bir Niğde'yi birlikte yaratacağız."

Kaynak: AA

Etiketler: Yeni Çarşı, temizlik, Niğde, çöp konteyneri, belediye
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