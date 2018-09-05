Düzce'de tıbbi ve aromatik bitkilerin ilk hasadı yapıldı

YÖK tarafından hazırlanan, bölgesel kalkınma odaklı proje kapsamında, sağlık ve çevre alanında pilot üniversite seçilen Düzce Üniversitesi (DÜ) bünyesindeki akademisyenlerle çiftçilerin iş birliğiyle yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerin ilk hasadı gerçekleştirildi.

Gölyaka Hacıyakup Köyü'nde bulunan ekim alanında gerçekleştirilen etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve protokol üyeleri tarafından ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında ekimi yapılan Salvia Officinalis (Tıbbi Adaçayı) bitkisinin hasadı oldu.

"Çiftçiler için kalkınma aracı"

Programda konuşan Rektör Çakar, uzun süredir bu çalışmayı yürüttüklerini belirtti.

DÜ olarak Üniversitelerin Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması programına dahil olduklarından bahseden Çakar, "Biz de çevre ve sağlık alanında ihtisaslaşıyoruz. Sağlık alanında seçtiğimiz alanda geleneksel ve tamamlayıcı tıp. Tabii tıbbi aromatik bitkiler ve bu bitkilerden elde edilecek olan ekstraktların ortaya çıkarılması, çeşitli yağların ve sağlık destek ürünlerinin ortaya çıkarılması da bu alt kırılımın en önemli parçasını oluşturuyor" dedi.

Çalışmanın çiftçiler için kalkınma aracı olacağını anlatan Çakar, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimiz mevcut bölgemizde yetişen en önemli ürün olan fındığa alternatif olarak ya da fındığın alt arazilerinde yetiştirilecek olan tıbbi aromatik bitki türlerini birer gelir aracı, birer kalkınma aracı olarak kullanabilecekler. Biz bunların deneme ürünlerini başlattık. Çiftçilerimizden buna aday olanlarla çalışma yürüttük. Bugün burada adaçayı, şevketibostan ve reyhan hasadı yapıyoruz. Bu aromatik bitkilerin hem ülke genelinde hem de ülkemiz dışında çok önemli bir piyasası ve pazarı var. İnşallah bu bitkiler fındığa alternatif ve fındıktan daha fazla gelir elde etmelerini kolaylaştıracak."

Yerli ve milli üretime destek

Çakar, birçok tarımsal ürünün ithal edildiği bir dönemde yetiştirilen yerli ürünlerin önemli olduğunu vurgulayarak, "Ihlamuru, biberiyeyi, hatta samanı ve özellikle ilaç ekstresi olarak kullanılan bitki ham maddelerini de ithal ettiğimiz günlerde, özellikle yerli ve milli üretimin desteklenmesi kapsamında bu bitkilerin ülkemiz topraklarında Düzce'nin topraklarında yetişmesi çok önemli. Bölge için özellikle içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak çok önemli olacağını düşünüyoruz" dedi.

Program sonunda çiftçiler tarafından üretilen tıbbi ve aromatik bitkiler sergilenerek katılımcılara tanıtıldı.

Kaynak: AA