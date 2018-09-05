Doğu Anadolu'yu ağaçlandırmak için çalışıyorlar

Sarıkamış'ta her yıl 67 dekar alanda yetiştirilen yaklaşık 1,5 milyon fidan, Doğu Anadolu Bölgesi'nde başta Kars, Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Ağrı olmak üzere birçok yerdeki ağaçlandırma sahalarına dikiliyor.

Toplum Yararına Çalışma Programı'nda (TYÇP) İŞKUR aracılığıyla fidanlıkta çalıştırılan işçiler, sabahın erken saatlerinde işe koyuluyor. Sökülüp hazırlandıktan başka illere sevk edilen fidanlar, Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok alana dikiliyor.

6 tür fidan üretiliyor

Fidanlık Şefi orman mühendisi Fatih Kılıç, 6 tür fidan ürettiklerini söyledi. Fidanlıktaki üretimi arttırmayı hedeflediklerini anlatan Kılıç, "Şu anki mevcudumuz 1,5 milyon fidan üretimimiz var. 2019'dan itibaren üretimi 2 milyon 200 bine çıkartmayı hedefliyoruz" dedi.

Kılıç, sarıçam, ladin, ahlat, kuşburnu, karaağaç, huş fidanı ürettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarla daha fazla gayret göstererek kaliteli fidan üretmeye çalışıyoruz. Orman varlığımızı Orman Genel Müdürlüğü teşkilatı olarak daha iyi seviyelere getirmeyi hedefliyoruz."

Her yıl 70 işçiyle çalışıyorlar

Erozyon ve ağaçlandırma çalışmalarına fidan üretimi yaparak destek sağladıklarından bahseden Kılıç, TYÇP kapsamında her yıl yaklaşık 70 işçiyle çalıştıklarını vurguladı.

Kılıç, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illere fidanların Sarıkamış'tan gittiğini anlatarak, "Doğu Anadolu Bölgesinde genelde Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nün kapsadığı iller Kars, Ardahan Ağrı, Iğdır, Erzurum, Erzincan ve ilçelerdeki işletme müdürlüğümüzde üretmiş olduğumuz fidanları gönderiyoruz. Talepler doğrultusunda da fidan üretimi de yapıyoruz" dedi.

"Hepsi bir bebek büyütüyormuş gibi özen gösteriyor"

İşçilerin fidanları özenle büyüttüklerini vurgulayan Kılıç, şunları söyledi:

"Burada çalışanların çoğu evli, çocuk bakıyor, ev geçindiriyor. Hepsi, fidanların üretimini, bakımını yaparken bir bebek büyütüyormuş gibi özen gösteriyor. Fidanlara gereken özen ve sevgiyi gösteriyorlar."

Fidanlık çalışanlarından Fahrettin Çelik de, yaklaşık 32 yıl önce bu işe başladığını ve işini sevdiğini anlatarak, "Tohumdan fidan üretiyorum. Fidanları sevdiğim için sürekli buradayım. İlkbaharda tohumdan fidan üretimine başlıyoruz. Ekimini, sulamasını yapıyoruz; daha sonra dağlara, ovalara dikiyoruz" dedi.

"Fidanların büyüdüğünü gördüğümüzde çok seviniyoruz"

Baktıkları fidanların başka yerde büyüdüğünü görmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Çelik, şöyle konuştu:

"Biz bu fidanlara çocuğumuz gibi bakıyoruz, üretiyoruz; başka bölgelere, illere yolluyoruz. Bunlar ekilip büyüdüğünde ve bizler de onları gördüğümüzde çok seviniyoruz. Yeşil alanları görünce bu işe çok hevesleniyoruz. Başka bölgelerde bizim fidanları ağaç olarak gördüğümüzde çok seviniyoruz çünkü bizim emeğimiz her yerde büyüdüğü için çok mutlu oluyoruz."

Kaynak: AA