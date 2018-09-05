Geçmişin bütün renklerini barındıran 500 yıllık tarihi Kapalı Çarşı

Türkiye'nin en büyük çarşıları arasında yer alan Kahramanmaraş'taki tarihi Kapalı Çarşı, yaklaşık 500 yıldır canlılığını koruyor.

Kapalı Çarşı, belli bölgelerden yapılan geçişlerle Saraçhane, Bakırcılar, Semerciler, Mazmanlar, Kuyumcular, Kazazlar ve Demirciler Çarşıları ile bütünleşiyor.

Bu çarşıların etrafında toplanmış çok sayıda atölye ve iş yeri, Türkiye'de geleneksel el sanatlarının en yoğun şekilde icra edildiği merkezlerden biri olarak öne çıkıyor.

Geçmişin bütün renklerini barındıran tarihi çarşıda, turistler kimi zaman çekişmeli bir pazarlığa kimi zaman da esnafın çay sohbetine şahitlik edebiliyor.

Günlük ürünler satan tablacılar ve yöresel kıyafetleri ile "Buz gibi mayam" diye seslenen mayamcılar da çarşıyı renklendiriyor.

Şehir merkezinde yer alması dolayısıyla ulaşımın da kolay olduğu çarşılar, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri durumunda.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçenin zengin tarihi ve kültürel değerlere sahip olduğunu söyledi. Bu değerlerin başında da tarihi çarşıların geldiğini belirten Okay, Baharat Yolu'nda bulunan çarşıların tarihinin Dulkadiroğlu Beyliği dönemine kadar dayandığını anlattı.

Tarihteki önemini bugün de koruyan çarşıları korumayı ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmayı kendilerine çok önemli bir görev saydıklarını dile getiren Okay, şöyle konuştu:

"Çarşımızın tüm bu güzellikleri harmanlayarak şehrimizin turizmine önemli bir katkı sağladığını düşünüyorum. Tarihi çarşılarımızı restore ederek şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere gezi alanları oluşturuyoruz. Bölgede tarihi değere sahip konaklarımızı da restore ederek turizme kazandırdık."

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Cevdet Kabakcı ise, 14 bin yıllık tarihe sahip kentte medeniyetlerin büyük bir kısmının izlerinin görüldüğünü belirtti.

Tarihi Kapalı Çarşı'da insanların aradıkları her şeyi bulabildiği için buraların yaşayan yerler olduğunu söyleyen Kabakcı, "Bu çarşıların restoresi için büyük emekler gösterildi. Kışın üzerine yağmurların yağdığı, yazın sıcaktan durulmayan bir haldeydi. Üstleri orijinalinde olduğu gibi kapatılmak suretiyle kışın sıcak, yazın da soğuk hale getirildi. Bu vesileyle çarşılarımız önem arz etmeye başladı. Bu çarşılar, 15. ve 16. yüzyıldan gelmesinden dolayı hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir" dedi.

Kabakcı, çarşıların büyük bir bölümünün Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyonlarıyla kaybolmaktan kurtulduğunu söyledi.

Çarşı esnafından 60 yaşındaki Selahattin Ahlatlı da, 5 yaşından beri tarihi çarşıda olduğunu belirterek, "Tabii eski günler aranıyor. Eski dostluklar da aranıyor ama hayatımızdan mutluyuz" dedi.

90 yaşındaki esnaf Ahmet Çıngıllı ise, babasının Çanakkale Savaşı'ndan geldikten sonra açtığı iş yerinde, kendisinin de 5 yaşında çalışmaya başladığını söyledi.

Kaynak: AA