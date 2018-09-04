Suriyeliler katıldıkları kurslarla meslek sahibi oldu

Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye yerleşen yaklaşık 130 bin Suriyeliye ev sahipliği yapan Kilis'te, çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 14 bin kişi çeşitli kurslarda meslek ediniyor.

Dikiş-nakış, bilişim teknolojileri, aşçılık...

Suriyeliler, söz konusu kurslarda dikiş, nakış, bilişim teknolojileri, hasta ve yaşlı bakım hizmetleri, doğalgaz, kalorifercilik, desinatörlük, aşçılık, halı-kilim dokuma, kuaförlük, resim ve mozaik gibi birçok alanda aldıkları eğitim sayesinde hem meslek öğreniyor hem de ürettikleri el işi ürünleri satıp, aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Kilis Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Yiğit, kurum olarak hem Türklere hem de Suriyelilere yönelik sosyal, akademik ve mesleki anlamda çeşitli kurslar düzenlediklerini söyledi.

14 bin Suriyeli sertifikalarını aldı

Kilis'in yaklaşık 8 yıldır kendi nüfusundan daha fazla Suriyeliye ev sahipliği yaptığını anımsatan Hasan Yiğit, misafirlerin topluma uyumlarına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen kursların devam ettiğini belirtti.

"Kurslarımıza ciddi manada rağbet bulunmaktadır. Özellikle iç savaşın başladığı dönemden itibaren yaklaşık 14 bin Suriyeli, mesleki anlamda kurslara katılarak sertifikalarını aldı. Verilen sertifikaları Suriyeli kardeşlerimiz, bir iş başvurusunda bulunduklarında referans olarak kullanmaktalar."

Yiğit, kursiyerlerin birçoğunun meslek edinmenin ardından kurs merkezleriyle bağlarını koparmadığını, bu sayede ürettikleri malzemeleri daha kolay satabildiklerini ifade etti.

Ürünler sosyal medya hesaplarında ve kermeslerde sergileniyor

Ürünlerin genellikle sosyal medya hesaplarında ve sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen kermeslerde sergilendiğini anlatan Yiğit, Suriyeli misafirlerin bu yöntemle aile ekonomisine ciddi manada katkı sunduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Kurslarımızın bize ekstra özelliği de sosyal bir entegre durumu söz konusu. İki kültür birbirini tanıyor, kültürler kaynaşıyor ve ciddi anlamda güzel eserler ortaya çıkıyor. Bu da Kilis Halk Eğitim Merkezi'nin çalışmalarından bir tanesidir. Son bir yılın istatistiklerini incelediğimizde yaklaşık 13 bin kişiye mesleki anlamda kurs verilmiş, bunların 2 bini Suriyeli. İlimizde çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla protokol yaparak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu konuda en büyük destekçimiz Kilis Belediyesidir. Belediyenin bize sağladığı kurs merkezleriyle beraber çok ciddi manada Suriyeli vatandaşa ulaştık."

"Öğreniyoruz, eğleniyoruz hep birlikte güçleniyoruz"

Hasan Yiğit, Kilis Valiliği'nin geçtiğimiz günlerde oluşturduğu "Öğreniyoruz, eğleniyoruz hep birlikte güçleniyoruz" projesi ile aşçılık, çocuk bakıcılığı, takı tasarım, kuaförlük gibi kursların faaliyete geçtiğini, eylül ayı itibarıyla ise keman, ney, işaret dili, bisiklet öğrenme, futbol, basketbol ve voleybol kurslarının hizmete gireceği bilgisini verdi.

Kaynak: AA