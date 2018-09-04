Rölyef sanatıyla 46 yıldır bakıra şekil veriyor

Elazığ'daki atölyesinde bakır rölyef sanatıyla portre, manzara ve çeşitli objelerin bakır üzerine rölyeflerini yapan sanatçı Harun Taşdemir, ortaya koyduğu eserleriyle bugüne kadar ikisi yurt dışında olmak 24 sergi açtı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal gibi tanınmış simaların bakır üzerine kabartma tablolarını yapan Taşdemir, 3 boyutlu rölyef çalışmalarıyla da büyük beğeni topluyor.

Bakır rölyef sanatını sıradışı çalışmalarla canlı tutmaya çalışıyor

Harun Taşdemir, sanata olan ilgisinin ortaokul sıralarında yaptığı bir heykel çalışmasının öğretmenleri tarafından çok beğenilmesiyle geliştiğini söyledi.

Yaklaşık 46 yıldır bakır rölyef sanatıyla eserler yaptığını belirten Taşdemir, şunları anlattı:

"Öğrencilik yıllarımda, özellikle ortaokulda disk atan bir Romalı heykeli yapmıştım. Resim öğretmenimiz ve okul müdürümüz bunu çok beğenmişti ve babamı çağırarak 'Bu çocuk sanatçı olsun, bu yönde destekleyin.' diye telkinde bulunmuştu. İşte odur budur sanat ruhu bende alev alev yanıyor ve kendimi rölyef sanatçısı olarak geliştirdim. Uzun süre yağlı boya, kara kalem ve sulu boya çalışmalar yaptım ama rölyef çalışmasını Türkiye'de bu tarzda yapan kimse olmadığı için bakır rölyef sanatına yöneldim. 1972 yılından beri rölyef çalışması yapmaktayım, şu anda bakır rölyef sanatının doruğuna ulaştım diyebiliyorum."

Taşdemir, unutulmaya yüz tutan sanatlar arasında yer alan bakır rölyef sanatını yapmış olduğu sıra dışı çalışmalarla canlı tutmaya çalıştığını belirtti.

Çalışmalarının hepsini benzetme tekniği ile gerçek hayattan aldığını ve yaptığı 3 boyutlu bir çalışmanın büyük ilgi uyandırdığını aktaran Taşdemir, "3 boyutlu rölyefin ham maddesi bakır bir levha. Bu levhayı çekiçleyerek 3 boyutlu insan şekline getiriyorum. Elle tutulabilecek vaziyette çalışıyorum. Bu dünyanın en zor çalışmalarından biri. 3 boyutlu rölyefi Türkiye'de benden başka çalışan kimse yok, belki de dünyada 3 boyutlu rölyef çalışan sanatçı da yoktur." dedi.

24 sergi açtı

Harun Taşdemir, kendisini sürekli yenilemeye çalıştığını ve yaptığı her eserin birbirinden farklı ve ilgi çekici olmasına dikkat ettiğini belirtti.

Bakır rölyef sanatının yurt içinde ve yurt dışında açtığı sergilerle tanıtımına katkı sunduğunu söyleyen Taşdemir, "Bugüne kadar 24 sergi açtım. Biri Almanya ve diğeri Fransa'da geri kalanı da İstanbul ağırlıklı 24 sergi açtım. Açtığım bu sergilerde çok büyük beğeni aldım" dedi.

Bazı eserlerin yapımı 6 ay sürüyor

Portre çalışmalarının yanında ağırlıklı olarak Osmanlı, eski İstanbul ve Anadolu kültürü temalı tablolar yaptığını anlatan sanatçı Taşdemir, 3 boyutlu "Harput'ta Bedesten Tespihçisi", "Kaplumbağa Terbiyecisi", "17. yüzyıl Karaköy İskelesi ve Sakızlı Kayıkçılar", "Köylü Kadınlar ve Soku", "Tophane İskelesi ve Kılıç Ali Paşa Cami" adını verdiği tabloların eserlerinden bazıları olduğunu söyledi.

Üç boyutlu rölyef sanatının oldukça zor bir teknik olmasından dolayı kimi eserlerinin 6 ay gibi bir sürede tamamladığını vurgulayan Taşdemir, "3 boyutlu 'Harput'ta bedesten tespihçisi' tablom benim baş eserim. 17-18 yüzyıl Harput'tan bir kesiti temsil ediyor ve bunu çok büyük bir özenle meydana getirdim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA