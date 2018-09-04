Su kabağıyla yaptığı "süs eşyaları" ilgi görüyor

Antalya Alanya'da asırlardır su kabı, bardak, kaşık, çatal, kepçe, tuzluk, yemek kasesi, yağdanlık, vazo, saksı olarak kullanılan su kabağı, artık süs amaçlı üretiliyor.

Yapılan süs eşyaları her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor. Yabancıların bu ilgisi ise su kabağı ustaların sayısını artırıyor.

Bu ustalardan biri de berberliği bırakıp bu işte uzmanlaşan 40 yaşındaki Nazmi Aydemir.

"El sanatlarıyla ilgilenmek istedim"

Birkaç yıl önce berberlik mesleğini bırakan Aydemir, su kabağı işlemeciliğini öğrenmeye karar verdi.

Aydemir, akrabalarından ve arkadaşından su kabağı süsleme sanatını öğrendi.

Daha sonra da Alanya Kalesi'nde atalarından kalan evde yaptığı ürünleri satarak geçimini sağlamayı sürdürdü.

Aydemir, mesleğe biraz geç başladığını ancak hızla ilerlediğini söyledi. Su kabağından süs eşyası ve abajur yaptığını belirten Aydemir, "Berberdim, bıraktım, el sanatlarıyla ilgilenmek istedim. Bir arkadaşım bana gösterdi. Akrabalarımdan da öğrenerek elimden geldiğince bu işi yapıyorum" dedi.

Aydemir, bu bitkinin daha çok süsleme sanatında kullanıldığını vurgulayarak, kabağın eski zamanlarda su kabı, mutfak eşyası ve yüzmeyi öğrenmek için kola takılan can simidi gibi çok çeşitli şekil ve alanlarda kullanıldığını anlattı.

Su kabağının şimdilerde dekoratif eşya olarak kullanıldığından bahseden Aydemir, "Atalardan kalma birçok meslek zaman yenik düşerken ilçemizde su kabağı yapanların sayısı arttı. Alanya'da bu işi artık çok fazla yapan var. Hatta bu bölgede işlenen su kabakları, başta turistik merkezler olmak üzere birçok yere gönderiliyor" dedi.

Aydemir, su kabağından yapılan ürünleri hem yabancı hem de yerli misafirlerin büyük ilgi gösterdiğini belirterek, yabancıların doğal ve natürel, yerlilerin de daha çok renkli ve boncuklu ürünleri tercih ettiğini söyledi.

İlçede üretim için daha çok küçük atölyelerin tercih edildiğini anlatan Aydemir, "Ben de üretimimi kalede 70 yıllık geleneksel Alanya evimizin altında yapıyorum. Boyama sürecini ise açık alanda gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda kaleyi ziyaret eden misafirler burada ürünlerimiz görüp, satın alabiliyor" dedi.

Martta ekilen su kabaklarının kasım ve aralık ayında kesildiğini söyleyen Aydemir, şöyle konuştu:

"Alım yaptıktan sonra 2-3 ay gibi bir süre kabağın kurumasını bekliyoruz. Kuruyan bu kabakların dış kabuğunu sıyırıp, temizliyor, üzerinde çizimler ve değişimler gerçekleştiriyoruz. Bir su kabağının hediyelik bir eşyaya dönmesi emeğine göre de değişiyor. Bir gün süren de var, bir hafta süren de."

Kaynak: AA