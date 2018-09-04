  • 04 EYLÜL 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 6.698
    EURO 7.748
  • BIST 93329.3
    ALTIN 256.914
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 22 kilometre uzunluğuna sahip Tınaztepe Mağarası'na büyük ilgi

22 kilometre uzunluğuna sahip Tınaztepe Mağarası'na büyük ilgi

Seydişehir'de Fransız bilim insanı Michel Bakalowichz tarafından bulunan mağara, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
22 kilometre uzunluğuna sahip Tınaztepe Mağarasına büyük ilgi

Antalya Seydişehir'de bulunan, 22 kilometre uzunluğa sahip dünyanın en uzun mağaralarından olan Tınaztepe Mağarası'na yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor.

Konya-Antalya Karayolu'nun Toros Dağları üzerindeki geçişinde yer alan ve 1968 yılında Fransız bilim insanı Michel Bakalowichz tarafından bulunan mağara, önemli bir doğa harikası olma özelliğine sahip.

Mağaranın işletmeciliğini yapan Hasan Çelmeli, Tınaztepe Mağarası'na her yıl binlerce turistin geldiğini söyledi.

Mağaranın 2004 yılında 49 yıllığına turizme açıldığını belirten Çelmeli, "Mağarayı kiraladıktan sonra bin 580 metresini ışıklandırarak, gezilir hale getirdik. Mağara dışına da sosyal tesisler kurduk. Güney Kore, Japonya, Polonya, Çin gibi birçok ülkeden gelen ziyaretçiler var. Sarkıt ve dikitleri, içinde gölü olan bir mağara. Ulaşımın kolaylığı nedeniyle günübirlik turların düzenlendiği mağara, görenleri kendisine hayran bırakıyor" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: turist, mağara, antalya, Tınaztepe Mağarası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER