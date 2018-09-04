İklim değişikliğinin tehdit ettiği kabile: Uru

Bazıları Peru'da bazıları Bolivya'da yaşayan Uru kabilesi...

Yüzyıllar boyunca savaşlardan kurtulup bugünlere kadar geldiler. Yaşamak için yaylaları, göl kenarlarını tercih eden Uru halkı, kendilerini "gölün insanları" olarak tanımlıyor.

Bin yıl boyunca ayakta kalan Uru halkı, yüzyıllar önce İnka medeniyetinin saldırılarını atlattı, daha sonra Güney Amerika'nın büyük bir bölümünü fetheden İspanyol kolonileşmesinden kurtuldu.

Geleneksel yaşam tarzlarını tehlikeye atan modernleşmeden de zarar görmedi. Ancak şimdi, Uru halkı başa çıkamayacakları bir düşmanla karşı karşıya: İklim değişikliği.

Göl eski haline kavuşamayacak

Bir kısmı Bolivya'nın en büyük ikinci gölü "Poopo Gölü" etrafında yaşayan halk, balık tutarak geçimini sağlıyor. Devasa gölün olduğu yerde kurumuş toprak, yaşam tarzlarına neredeyse son veriyor.

Oruro Teknik Üniversitesi ve Andean Halkları Ekoloji Merkezi uzmanları, bir miktar suyun göle geri dönmesine rağmen, iklim değişikliğinden dolayı ekosistemin yeniden eski haline kavuşamayacağını söylüyor.

"Şu anda görebileceğiniz bir kuş veya bitki yok"

Göl kenarında bulunan balıkçı kooperatiflerinin denetleme kuruluna başkanlık eden Rene Ayma Fuentes, "Göl bir kez daha kurudu. Gölün ilk kuruduğu 2014 yılında milyonlarca balık, kuş ve su bitkisinin öldüğü bir doğal felaketin tanıklarıydık. Şu anda görebileceğiniz bir kuş veya bitki yok" diyor.

Uru kabilesinin üyesi Evarista Flores, Poopo Gölü'nde eskiden büyük balıkların olduğunu anlatarak, şunları söylüyor:

"Gölün kuruyacağını hiç düşünmedik. Büyüklerimiz eskiden gölün kenarlarında sineklerin nasıl toplanacağını anlatır ve kuruyacağını söylerdi."

Artık el sanatlarıyla ilgileniyorlar

2010 yılında, göl çevresinde yaklaşık 100-200 kabile üyesi yaşıyordu. Geçimini balıkçılıktan sağlayan Uru kabilesi, gölün kurumasıyla birlikte başka bir alana yöneldi. Kabilenin üyeleri artık el sanatlarıyla ilgileniyor ve ürettiklerini bölgeyi ziyaret edenlere satmaya çalışıyor.

Kaynak: Reuters