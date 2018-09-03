Gümüşhane Harşit Çayı'nda deniz bisikleti hizmeti

Gümüşhane Belediyesince geçtiğimiz yıl yapılan yenileme çalışmalarından sonra sosyal yaşam alanına dönüşen Sema Doğan Parkı'nda yeni bir hizmet daha hayata geçirildi.

Harşit Çayı'nda düzenleme ile oluşturulan gölette gezinti yapılabilmesi için 2 deniz bisikleti vatandaşların hizmetine sunuldu.

Türkiye'nin en büyük açılabilir şemsiyesine sahip olan, sinema salonları, bowling ve oyun alanları ile vatandaşların rahatlıkla piknik yapabilecekleri ve Türkiye'de örneği az olan çok sayıda kamelyaya sahip parka Belediye Başkanı Ercan Çimen'in talimatıyla yeni bir sosyal donatı daha eklendi.

Harşit Çayı'na yapılan bentle yükseltilen su seviyesinde artık isteyen vatandaşlar deniz bisikleti sürebilecek.

Belediye Başkanı Ercan Çimen, Sema Doğan Parkı'nı sosyal yaşam merkezi haline getirdiklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl burada başlattığımız çalışmalar sonucu Sema Doğan Parkı'nı bir sosyal yaşam ve cazibe merkezi haline getirdik. Burada sinema, bowling, etkinlik alanı, oyun ve piknik alanları gibi birçok bölüm bulunuyor. Şimdi ise Harşit Çayı üzerinde DSİ ile yaptığımız çalışma sonucu oluşturduğumuz gölete deniz bisikleti koyduk. Vatandaşlarımız bu deniz bisikletleri sayesinde Harşit Çayı üzerinde gezinti yapabiliyor" dedi.

Kaynak: İHA