Meyve yetiştiriciliğinde köy halkına örnek oldu

Zonguldak Çaycuma'ya bağlı Kayıkçılar Köyü'nde yaşayan 47 yaşındaki Resul Yıldırım, üniversite eğitimini tamamlamasından sonra kendilerine ait bahçelere bodur meyve dikmeye karar verdi.

Diktiği meyve ağaçlarını, internetten öğrendiği bilgilerden faydalanarak "aşı" yöntemiyle çoğalttı.

Yaptığı üretimle örnek olan Yıldırım, kendisinden sonra köy halkının da meyve yetiştiriciliğine başladığını belirtti.

Hiçbir yardım almadan bahçe kurabiliyor

Yıldırım, köydeki diğer yetiştiricilerle her türlü bilgi paylaşımını karşılık beklemeden sağladığını anlatarak, şunları söyledi:

"Bölgemizde de şu an meyveciliğe yoğun bir talep var. Komşularımız olsun, arkadaşlarımız olsun şu an bahçe yapmaya başladılar. Bu konuda güzel bir yol kat ettik. Bu bölgede ticari olarak kimse meyve dikmemişti. Ben ilk başladığımda ticari olarak kiraz bahçesi yaptım. Başlangıcım bu olmuştu. Birilerine önder olmakta kolay değil. Mutlaka o işi iyi yapmak zorundasınız. Bilgi ve tecrübe bakımından bizde bu yolda ileri seviyede tecrübe kat ettik. Şu an hiçbir yardım almadan sıfırdan bir bahçe kurup, gelişmesini, gübrelemesini, ilaçlaması konusunda kendimizi yetiştirdik."

Kaynak: AA