Dünyaca ünlü sörfçüler Gökova Körfezi'nde yarışacak

Muğla Ula Akyaka Mahallesi'nde 5-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 2018 Dünya Kiteboard (uçurtma sörfü) Ligi'nin Türkiye ayağında mücadele edecek sporcular, antrenmanlarını Akçapınar sahilinde sürdürüyor.

Dünyaca ünlü sörfçüler Akçapınar sahiline gelerek bölgede gün boyu esen rüzgarda antrenman yapıyor. Çok sayıda ziyaretçi de sporcuların su üzerinde yaptığı akrobasi hareketlerini ilgiyle izliyor.

Şampiyonaya 15 ülkeden 36 sporcunun katılacağını belirten Aksakal, Akyaka'da yarışacak sporcular arasında dünyanın en iyilerinin bulunduğunu, bunlar arasında son 3 yılın dünya şampiyonu Brezilyalı Carlos Mario'nun da yer alacağını söyledi.

"Dünyanın en iyileri burada"

Sporcuların günler öncesinden Akyaka'ya gelerek antrenmanlarını yapmaya başladığını ve bölgede sürekli esen rüzgara hayran kaldığını anlatan Aksakal, şöyle konuştu:

"Gelen sporcular dünyanın çeşitli ülkelerinden freestyle branşında dünyada ismini duyurmuş, herkesi eleyerek zirveye çıkmış sporcular. Yani dünyanın en iyileri burada. Bu nedenle tüm dünyada gözler buraya çevrildi. Körfezimizde yarış boyu canlı yayınlar olacak. Bu dünyanın freestyle branşındaki tek yarışması. Formula gibi diyebiliriz. 5 günlük süreçte 100 milyonlara varan bir seyirci kitlesi bu yarışları takip edecek."

Gökova Körfezi'nde antrenmanlarına devam eden üç defa dünya şampiyonu olan "Bebe" lakaplı Brezilyalı Carlos Mario, Akçapınar'daki organizasyona katılmaktan büyük keyif aldığını söyledi.

Geçen yılki şampiyonayı da birincilikle bitiren Mario, "Burası sörf yapmak için inanılmaz bir yer. Geçen yıl da gelmiştim. Rüzgar muhteşem, yine geleceğim. Benim hedefim elbette yine birinci olmak ve ben buna inanıyorum. Çünkü uçurtma sörfü benim için bir yaşam tarzı" dedi.

Brezilyalı sporcu Set Teixeira ise, Akçapınar da antrenmanları yapıp iyi bir şekilde yarışlara hazırlandığını, Türkiye'de kendisini ülkesinde gibi hissettiğini söyledi.

Akçapınar'ın uçurtma sörfü yapanların aradığı tüm güzellikleri bünyesinde barındırdığından bahseden Teixeira, "Burada mükemmel bir rüzgar var. Çok çekişmeli ve heyecanlı yarışlar olacağına inanıyorum" dedi.

Brezilyalı sporcu Mikaili Sol de, kitesörfü 5 yıldır yaptığını, ilk defa dünya şampiyonası ayağına katılacağını ve iyi bir derece elde etmeyi umduğunu söyledi.

Rüzgarla yapılabilen su sporlarına elverişli doğasıyla son yıllarda yerli ve yabancı sporcuların tercih ettiği Akçapınar sahili, sporcular ile tatilcilere günün büyük bölümünde esen rüzgarıyla uzun süreli spor yapma imkanı sunuyor.

Gökova Körfezi'nde bulunan rüzgar ve uçurtma sörfü alanı, Avrupa'nın en iyi 8 sahili arasında gösteriliyor ve Akçapınar sahilinde her yıl farklı ülkelerden gelen çok sayıda sporcu antrenman yapıyor.

Kaynak: AA