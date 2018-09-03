Prefabrik kulübeden Türkiye şampiyonluğuna

İzmir Çiğli'de 2009 yılında bir araya gelen amatör bisikletçiler Yusuf Hitit, İsmail Derse, Alper Doğaner, Gülsem Derse ve Ozan Yücesoy, öğrencileri kötü alışkanlıklardan koruyup bir spor dalıyla ilgilenmelerini sağlamak amacıyla bisiklet derneği kurmaya karar verdi.

Okullarda öğrencilere bisikleti sevdirmek için Çiğli Kaymakamlığı ile ortak projelere imza atan, okullar arası bisiklet yarışmaları düzenleyen dernek üyeleri, yoğun ilgi karşısında derneklerini spor kulübüne dönüştürme kararı aldı.

Çalışmalara 36 metrekarelik kulübede başladılar

Ege Pedal Spor Kulübü'nü 2011 yılında kuran bisiklet tutkunları, 36 metrekarelik prefabrik bir kulübede başladıkları macerada ülke çapında ses getiren başarılara imza atmayı başardı.

Yaklaşık 10 bin öğrenciye bisiklet sürmeyi öğreten, 150'ye yakın profesyonel bisikletçi yetiştiren kulüp, kurucuları ve sponsorların desteğiyle öğrencilerden ücret almadan çalışmaya devam ediyor.

Haftanın 5 günü antrenman yapılan kulüpte antrenörlük yapan kurucular, aynı zamanda arızalı bisikletleri de tamir ediyor.

Çok önemli başarılara imza attılar

Ege Pedal Spor Kulübü Başkanı 58 yaşındaki Yusuf Hitit, her şeyin bir hayal ile başladığını, çocukları sokaklardan kurtarmak için böyle bir yola çıktıklarını, kısa sürede çok önemli başarılara imza attıklarını söyledi.

Yakın çevrelerinin ilk zamanlarda kendileriyle alay ettiğini belirten Hitit, ilk başta şu tepkiyle karşılaştıklarını söyledi:

"İzmir'de hiç kulüp yok, yapamazsınız. Masraflı ve zor bir iş, 1-2 yarış sonra kapatırsınız."

Ancak başarılı bir şekilde çalışmalarını devam ettirdiklerini söyleyen Hitit, "Prefabrikten bu şampiyonları çıkardık önemli olan buradan çıkarmak zaten. Her şey kurulu, düzenli olunca çıkarmak kolay" dedi.

"Gençleri spora ve yaşama kazandırmayı hedefliyoruz"

Ege Pedal Spor Kulübü Başkan Yardımcısı İsmail Derse ise, yetiştirdikleri sporcuların elde ettiği başarılara tanık olmanın kendilerine mutluluk verdiğini belirtti.

Sporcuları yetiştirirken hepsini şampiyon yapmak gibi bir amaçlarının olmadığını söyleyen Derse, şöyle konuştu:

"Gençleri spora ve yaşama kazandırmayı hedefliyoruz. Kaliteli ve doğru insan yetişmesine katkı sağlamak istiyoruz. Bisiklet kullanmanın bir yaşam biçimi olarak benimsemesini istiyoruz."

"Bisiklet benim hayatım"

Ordu'da Mayıs ayında düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası'nda "yıldız kızlar" kategorisi birincisi 16 yaşındaki Senanur Süslü, 2 yıl önce okullar arasında düzenlenen şampiyonada da birinci geldiğini söyledi.

Bisiklet sürmeyi küçük yaşlardan bu yana çok sevdiğini anlatan Süslü, "Ailemin maddi imkansızlıkları nedeniyle bisiklet sporuyla ilgilenemiyordum. Kulübümüz bana destek oldu. Başarılarım arttı. Bisiklet benim hayatım. Milli takım hazırlık kampına davet edildim ama kadroya giremedim. Hedefim ülke ve dünya çapında yeni şampiyonluklar elde etmek" dedi.

Kaynak: AA