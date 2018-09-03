Sağlıklı Yaşam ve Bilim Köyü’nde yemekler güneş enerjisiyle pişiyor

İş adamı Faruk Durukan'ın Balıkesir Kazdağları Hanlar mevkisinde kurduğu Sağlıklı Yaşam ve Bilim Köyü'nde, doğal enerji kaynakları kullanılıyor. Durukan, geliştirdiği güneş sobası ile köy sakinlerine yemeklerini pişirme imkanı sunuyor.

Güneş sobasının farklı bir çalışma olduğundan bahseden Faruk Durukan, “Burada dışarıdan hiçbir yardımcı malzeme gelmiyor. Şu anda görmüş olduğunuz güneş sobaları ile yemeğimizi pişirdik. Merkezleme ile yemeğimizi ısıtıyor, pişiriyoruz. Hiçbir enerji kullanmadan sadece güneş enerjisini kullanarak yemeklerimizi güneş sobasıyla hazırlıyoruz. Doğada bu tip malzemeleri kullanmak çok avantajlı” dedi.

Kaynak: İHA