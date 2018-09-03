Nevşehir'de mahalle sakinleri turistik alanda çevre temizliği yaptı

Sosyal medyada Japon turistlerin Türkiye'de çöp toplama görüntülerinden etkilenen Fatih Mahallesi Muhtarı Savaş Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı çağrıyla mahalle sakinlerinden gönüllü bir ekip kurdu ve turistik alanlarda çevre temizliği yapıldı.

Savaş Yılmaz, Japonların duyarlı davranışlarından çok etkilendiğini, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya olumlu yanıt verenlerle birlikte çalışma başlattıklarını belirtti.

"Kültürümüze sahip çıkarsak gelecek nesillere bırakırız"

Muhtar Yılmaz, "Açıksaray, bölgemizin önemli tarihi ve turistik yerlerinden birisidir. Buraya sahip çıkmamız lazım. Japon turistlerin bölgemizde temizlik yapması vicdanımızı sızlattı. Ben de bu olaya duyarsız kalmadım. Tarihimize sahip çıkmak için gönüllülerle bölgede temizlik yapıyoruz. Kültürümüze sahip çıkarsak gelecek nesillere bırakırız." dedi.

Gönüllülerden Sultan Güçlü ise geçmiş medeniyetlerden günümüze miras kalan alanların korunmasının gelecek nesiller adına önemli olduğunu söyledi.

Ev hanımı Münire Ekmekçi de gönüllü olarak temizlik görevine katılmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Ekmekçi, ziyaretçilerin doğayı temiz bırakmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA