Akrobasi pilotu baba-kız uçaklarıyla gösteri yaptı

Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, "Mor Menekşe" adlı uçağıyla, Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu kızı Semin Öztürk Şener ise kırmızı renkli "Pitts S2-B" uçağıyla birlikte gösteri uçuşu yaptı.

Eskişehir Sivrihisar'da kurulu Sivrihisar Uluslararası Spotif Havacılık Merkezi'nden havalandıkları uçaklarıyla bir gösteri sunan baba-kız, gökyüzünde buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Ali İsmet Öztürk, "Boynuz kulağı geçer" sözünü anımsatarak, pilotlukta da aynı sözün geçerli olduğunu belirtti.

Kızı Semin'in uzun süredir büyük bir gayretle akrobasi pilotluğu için çalıştığını anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Semin'in beni geçeceğinden kimsenin şüphesi yok. Kızımın ilerlemesini görmek benim için mutluluk verici. Hem hocalık hem de babalık yapmak kolay değil. Biz zoru aşabildik. Bunu aşmamızda Semin'in büyük yardımı oldu. O uçuşlarda bana babasıymışım gibi değil, hocasıymışım gibi yaklaştı. Eskiden aynı uçağın içinde birlikte uçardık. Semin yalnız uçmaya başlayınca ben kendi uçağıma transfer oldum. Gökyüzünde yan yana olabilmek çok güzel bir duygu. Birlikte uçtuğumuzda Semin lider pozisyonda ben de onun kolunda iki numara olarak hareket ediyorum. Kızımın kolunda olmak çok büyük bir keyif veriyor. Havada çok duygusal bir ortam oluyor. "

Öztürk, Semin'in solo gösterilerinde de yerde sunuculuğu kendisinin yaptığını, bundan da ayrıca mutluluk duyduğunu söyledi.

Kızı Semin'in yurt içi ve dışında aldığı başarılardan önce bir Türk vatandaşı, daha sonra da bir baba olarak gurur duyduğundan bahseden Öztürk, kızının yurt dışında hem Türk kadınını hem de Türkiye'yi temsil ettiğini dile getirdi.

Öztürk, kızı ve kendisinin Sivrihisar Uluslararası Spotif Havacılık Merkezi'nde bu yıl 15-16 Eylül'de gerçekleştirelecek hava gösterilerinde yer alacağını anlatarak, "Sivrihisar Hava Gösterileri'ne 7 ülkeden havacılar katılacak. Yaklaşık 50 hava aracı yer alacak. Şanlı Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK de Sivrihisar'daki havacılık gösterilerinde yer alacak. Bütün halkımızı bekliyoruz" dedi.

Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener de, babasıyla ebeveyn ilişkisi dışında öğretmen-öğrenci ilişkisini çok güzel kurduklarından bahsederek şöyle konuştu:

"Birlikte uçmaya alışığız. Babamla aynı anda gökyüzünde olmak çok heyecan verici. Baba-kız gökyüzünde olmak bambaşka bir duygu. Uçuş sırasında sağıma bakıp, babamın idaresindeki 'Mor Menekşe'yi gördüğümde mutluluk duyuyorum."

Şener, aile bireylerinin kendisini desteklemesinin ve başarılarından gurur duymasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Romanya'da 14-15 Temmuz'da düzenlenen Aeromania Havacılık Festivali'ne katıldığını belirten Şener, "Romanya'daki havacılık gösterilerine katılan en küçük yaştaki ve tek kadın akrobasi pilotu bendim. Orada büyük tecrübeler edindim. Bu yıl da Sivrihisar Hava Gösterileri'nin üçüncüsü organize ediliyor. Gösterilerde yer alacağım için mutluyum. Havacılıkla iç içe, rengarenk uçakların, helikopterlerin, paraşütlerin gökleri süslediği güzel bir gün olacak. Bütün havacılık tutkunlarını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: AA