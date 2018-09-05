Afrika Gine'de kurstaki öğrenciler tahta levhalarda Kur'an öğreniyor

Gine'nin başkenti Konakri'deki L'ecole De Khalifa Kur'an kursunda, aralarında yetimlerin de bulunduğu 5 ile 15 yaş arasındaki 120 çocuk, Kur'an-ı Kerim'i ahşap levhalar üzerinden öğrenmeye çalışıyor.

Yokluk içinde derme çatma kulübelerde defter ve Kur'an-ı Kerim olmadan ders gören öğrenciler, ellerindeki levha üzerine yazılan ayetleri ezberledikten sonra siliyor. Çocuklar, daha sonra eğitmenlerce levhaya yazılan yeni ayetleri ezberlemeye çalışıyor.

İslam dinini ve Kur'an-ı Kerim'i yokluk içinde öğrenmeye çalışarak takdir toplayan Afrikalı çocuklar, eğitimin daha iyi koşullarda yapılması için destek bekliyor.

Kursta eğitmen olan Aboubacar Camara, imkanları olmadığı için ellerindeki küçük tahtalara ayetleri yazarak Kur'an öğretmeye çalıştıklarını belirtip, "Tahtalara ayetleri yazıp ezber yaptırdıktan sonra levhaları temizleyip başka ayetleri yazıyoruz" dedi.

Bölgedeki çocuklara zor şartlar altında ulaştıklarını anlatan Camara, şunları söyledi:

"Bu şekilde çocuklara Kur'an öğretmek çok zor oluyor ancak imkanımız bu kadar. Daha iyi koşullarda eğitim vermek için yardım bekliyoruz. Levhalara yazıp, ezberletmek bizim için de çok zor oluyor. Tahta alabilecek bile imkanımız olmuyor. Bu hususta Türkiye'deki kardeşlerimizden yardım istiyoruz. En azından Kur'an-ı Kerim olsaydı çocuklarımız daha kolay öğrenirdi."

2018 yılı kurban organizasyonu kapsamında İstanbul'dan Gine'ye ulaşan bir dernek, söz konusu kurstaki çocuklara yardımda bulundu.

Kurstaki çocuklar, kendilerini ziyarete gelen dernek üyeleriyle ellerindeki levhalardan öğrendikleri ayetleri okudu.

Kaynak: AA