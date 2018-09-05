Diyarbakır'da 13 öğretmen köy okulunu boyadı

Diyarbakır'da merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki kırsal mahallede bulunan ve 210 öğrencinin eğitim gördüğü Bağacık İlkokulu'nda görev yapan öğretmenler, öğrencilerinin yeni dönemde daha hijyenik ortamda eğitim görmesini sağlamak amacıyla harekete geçti.

Bu kapsamda okulda onarım çalışması yapan öğretmenler daha sonra binayı boyadı.

Okul Müdürü Şafi Önk, her sene başında öğretmenlerle okulun eksikliklerini gidermek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Önk, "Talebimiz doğrultusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün gönderdiği ödenekle boya aldık, diğer ihtiyaçlarını giderdik. Ardından okulu öğretmenlerle beraber boyadık ve temizliğini yaptık. Öğrencilerimiz temiz bir okulda eğitim görecek" dedi.

"Çocukları mutlu etmeye çalışıyoruz"

Fen Bilimleri Öğretmeni Bahar Pamukçu, İstanbul'dan Diyarbakır'a tayini çıktığında yaşadığı kaygının köy halkıyla buluştuğu ilk gün sona erdiğini söyledi.

Pamukçu, çocuklara iyi hizmet sunmak için çaba gösterdiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Öğretmenlik sadece ders anlatmak demek değildir. Çocukların yüreğine dokunmak, onları anlayabilmek gerekiyor. Küçükken yaşadıklarımızı hatırlıyoruz. Öğrencilik yıllarımızda okullarda sınırlı imkanlarla eğitim öğretim gerçekleştiriliyordu. Aynı durumları bu çocukların yaşamasını istemedik. Bunun için kolları sıvadık kendi imkanlarımızla okulu boyamaya çalışıyoruz."

Pamukçu, "Bunun için biz de onlar için daha fazla çabalıyoruz. Daha önce çalıştığım okulun sıralarını boyamıştık, çok güzel olmuştu. Öğrencilerin yüzlerindeki o tebessümü görmek bile yetiyor. Elimizden geldiğince çocukları mutlu etmeye çalışıyoruz" dedi.

"Köylüler takdir ediyor"

Türkçe Öğretmeni Doğan Aslan da, okula yeni atandığını belirterek, okulun eksiklerini gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Kırık dökük yerleri onardıklarını belirten Aslan, "Elimizden gelen her türlü çabayı öğrencilerimiz için yapacağız çünkü bu okulun eğitim ve öğretim dönemine hazır hale gelmesi gerekiyor. Bunun için gereken tüm çabayı gösteriyoruz. Köylüler bu çalışmamızı görünce seviniyorlar, bizi takdir ediyorlar. Bize daha çok sevgi besliyorlar. Ülkemiz için her türlü özveriyi gösteriyoruz" dedi.

Kaynak: AA