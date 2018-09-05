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Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları'ndan prova uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Balıkesir'deki "Mysia Uluslararası Havacılık Festivali" öncesi yaptığı provayı, vatandaşlar ilgiyle izledi.

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Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızlarından prova uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Balıkesir'deki "Mysia Uluslararası Havacılık Festivali"nde gerçekleştirecekleri gösteri öncesinde prova uçuşu yaptı.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü'nden kalkan uçakların 17 dakikalık gösterisi, Akçay sahilini dolduran vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Körfez Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Adem Kuşçuoğlu, bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek "Mysia Uluslararası Havacılık Festivali" için genel prova yapıldığını söyledi.

Provayla Türk Yıldızları'nın alan taraması yaptığını ve bölgeyi tanıdığını belirten Kuşçuoğlu, "Festival, 6 Eylül'de saat 15.00'de başlayacak ve 19.00'a kadar devam edecek. Vatandaşlar, bugünkü prova uçuşundan haberdar olmamalarına rağmen yoğun ilgi gösterdi" dedi.

Festivalde 7 uçak ile gösteri yapacak Türk Yıldızları'nın yanı sıra ünlü akrobasi pilotu Oğuzhan Yararcan da solo gösteri sunacak.

Üniversiteler ve özel uçuş okullarının uçaklarının da performans sergileyeceği festivalde gyrocopter, paramotor ve yelken kanat da gösterileri de yapılacak.

Kaynak: AA

Etiketler: uçuş, Türk Yıldızları, prova, hava, gösteri, festival, balıkesir
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