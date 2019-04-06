Anadolu'nun en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, sadece hayvanların izlenebildiği bir mekan olarak kalmayıp, aynı zamanda hayvan koruyucusu bir merkez olarak faaliyet gösteriyor.

Doğada yaralı halde bulunan ve ölüm tehlikesi atlatan kurt, kuş ve dağ keçisi gibi çeşitli türden hayvanlar, burada tedavi edilerek hayata tutunuyor.

Hayvanat bahçesi sorumlusu Burhanettin Bacak, merkezde 163 türden yaklaşık 2 bin hayvanın bulunduğunu söyledi.

Doğada bulunan yaralı hayvanlara sahip çıkmak için çeşitli çalışmaların yapıldığını anlatan Bacak, bugüne dek birçok hayvanın hayatını kurtardıklarını vurguladı.

"Her canlının yaşama hakkı var"

Yabani hayvan popülasyonunun önemine dikkat çeken Burhanettin Bacak, şunları söyledi:

"Doğada bulunan hayvanların tedavilerini üstleniyoruz. Bize yaralı halde gelen yırtıcı kuşlar, kurtlarımız vardı onları doğaya saldık. Dağ keçimizin tedavisini yaptık. Hayvanat bahçemiz çeşitli hayvanların tedavisinin yapıldığı bir yer olarak da hizmet veriyor. En çok yırtıcı kuşları tedavi ettik. Yaklaşık 200 kartal, şahin gibi kuş türlerinin tedavisini yaptık. Kurtlardan da tedavisini yapıp doğaya saldıklarımız var. Doğada her canlının yaşama hakkı var. Biz tedavi etmezsek o canlılar hayatını kaybedecek."

Yabani hayvanlara tedavileri sırasında yaklaşmakta zorlandıklarını söyleyen Bacak, tedavi sonrası doğaya salınan hayvanların ortamlarına uyum konusunda güçlük çekmediklerini belirtti.

Kaynak: AA