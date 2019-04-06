Kurulduğu 11 Haziran 1868'den bu yana bağışçılarından aldığı destekle çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, 1,5 asırdır dünyanın dört bir yanında insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

Türk Kızılay, ulusal afet yardımları, kan hizmetleri, uluslararası yardımlar, sosyal hizmetler, göç ve mülteci hizmetleri, teşhis tedavi hizmetleri, mineralli su işletmeleri, eğitim ve gençlik hizmetleri alanlarında faaliyet yürütüyor.

Üç yıl önce de "Güçlü Kızılay, Güçlü Türkiye" sloganıyla yola çıkan Kızılay, insani yardım faaliyetleriyle dünyaya örnek oldu.

Kan bağışı 2 milyon 700 bine ulaştı

Türkiye'deki kan ihtiyacının neredeyse tamamını gönüllü ve sürekli bağışçılar sayesinde karşılayan Kızılay, hizmetlerini 18 bölge kan ve 67 kan bağış merkezi ile 350'den fazla mobil kan bağış aracıyla yürütüyor.

Güvenli kan temini konusundaki başarısını ilik nakli ve kök hücre tedavisi alanına da taşıyan Kızılay, Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü TÜRKÖK projesi ile nakil bekleyen hastaların umudu oldu.

2015'te bir milyon 937 bin olan kan bağışı, geçen yıl 2 milyon 700 bine ulaşırken TÜRKÖK projesiyle kemik iliği bağışçılığında hedeflenen 500 bin rakamı da geçildi. 4 bin 104 eşleşme içerisinde bin 115 başarılı kemik iliği nakli yapılırken projenin başından bugüne kadar 518 bin 104 kişi ise kök hücre bağışında bulundu.

Kan ürünlerinden elde edilen ilaçların Türkiye'de üretimi için de harekete geçildi. Birçok hastalığın tedavisinde kullanılacak kan plazmasından elde edilecek ilaçların yerli ve milli imkanlarla üretilmesi için "Plazma Fraksiyonasyon Fabrikası Projesi" başlatıldı. Türkiye'nin ihtiyacı olan kan ürünlerini sağlayacak fabrikayla 3 milyar liralık bir tasarrufun sağlanması hedefleniyor.

53 ülkede 7 milyon kişiye yardım

150 yıllık merhamet çınarının kolları, dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara uzanmaya devam ediyor. Kuraklıktan sararan toprakların muhtaçları ve çatışmalardan yorulan ülke insanları, Türk Kızılayın yardımları ile rahat bir nefes alıyor.

Üç yıl önce 20 ülkede 3 milyon 500 bin kişiye yardım eden Kızılay, geçen yıl dünyanın dört bir yanındaki 53 ülkede yaklaşık 7 milyon kişiye yardım ulaştırdı.

Uluslararası yardım faaliyetlerine ağırlık veren, her yıl milyonlarca insana yardım eden Kızılay, kuruluşundan bu yana 151 ülkeye Türk milletinin yardım elini uzattı.

Doğal ve insan kaynaklı afetlere müdahale eden, ihtiyaç sahiplerinin barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan, kalkınma yardımları da yapan, kalıcı projelere imza atan Kızılayın Somali, Güney Sudan, Filistin, Yemen, Irak, Pakistan, Afganistan, Bangladeş, KKTC, Bosna Hersek ve Bulgaristan'da daimi temsilcilikleri bulunuyor.

2 milyon 75 bin sığınmacıya Kızılay kart

Kızılay, Türkiye'de yaşayan 4 milyondan fazla sığınmacının da yanında yer aldı. 2 milyon 75 bin 594 Suriyeli sığınmacı Kızılay kart sahibi olurken, Kızılayın sağladığı eğitim ve psikososyal desteklerinden de yararlandı.

Türk Kızılay, toplumsal eğitim konusundaki çalışmalara ağırlık vererek güvenli yaşam eğitim seferberliği başlattı.

Toplumun her kesimine afetin zararlarından korunma eğitimi vermek için ilk yardım merkezleri güçlendirilirken eğitim materyalleri modernize edilerek, bakanlıklarla iş birlikleri artırıldı.

Kızılaycılık bilinci için seferberlik başlatıldı

Kızılay, gençlere en büyük yatırımı yapan kuruluşların da başında geliyor. Genç gönüllülerinin sayısını artırmak, onlara Kızılaycılık bilinci kazandırmak için seferberlik başlatıldı.

Genç Kızılay teşkilatı ile Türkiye genelinde bir yapılanmaya gidildi. Bu kapsamda, geçen yıl "Genç Kızılay Teşkilatı" kurulurken, 113 üniversitede kulüp kuruldu. 822 bin gence Kızılaycılık eğitimi, 11 bin gence ücretsiz tatil imkanı sağlandı.

Geliri insani yardımda kullanılan, Türkiye'nin ilk maden suyu markası olan Kızılay Maden Suyu'nda pazar payını büyütülerek üretim artışı sağlandı.

Kaynak: AA