Türk Kızılaydan alınan bilgilere göre, İran Gülistan eyaletine bağlı Akkale ilçesinin Gurgan Road Nehri yakınlarındaki Tazıabad köyünde 20 çadır, 160 battaniye, 20 hijyen seti ve 20 mutfak malzemesi seti ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Ayrıca İran Kızılayı aracılığıyla da 20 gıda kolisi ile 60 halı selzedelere ulaştırıldı.

Türk Kızılaya bağlı 6 kişilik uzman ekip bulunduğu bölgede 320 ailenin ihtiyacını karşılayacak malzemeleri İran Kızılayına teslim etti.

Bölgedeki Türk Kızılay ekipleri ihtiyaçların tespitine ve Türkiye’den bölgeye ulaştırılan yardımların dağıtımına devam ediyor.

İran Kızılayı Gülistan Vilayeti Bölge Afet Merkezi'nden edinilen bilgide ise 26 Mart'da aşırı yağışlar ile tehdit sinyalleri veren selin 28 Mart'ta Gurgan Road, Karasu ve Etrek (Tükmenistan Sınırı) nehirlerinin taşması ile meydana geldiği ve bu 3 nehir arasındaki Gümbet, Gümüşhan, Akkale ve kısmen Bender Türkmen bölgelerini etkisine alan selde 178 köyün su altında kaldığı belirtildi.

Sel felaketi Akkale ve Gümüşhan’da halen etkisini gösteriyor.

Akkale’de çadır kurulumları yapılarak afetzedeler yerleştirildi ve Gümüşhan’da çadır kurulumu için uygun bölge bulunamaması nedeniyle afetzedeler Akkale'ye tahliye edilerek kamplara yerleştirildi.

Kaynak: AA