Dünya sivil havacılığının en büyük göçü İstanbul'da devam ediyor. Atatürk Havalimanı'ndaki 47 bin 300 ton malzeme, dev bir operasyonla İstanbul Havalimanı’na taşınıyor.

Taşınma sürecinin sorunsuz tamamlanması amacıyla İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılmıştı ve iki havalimanı arasında yük taşıyacak tırların geçeceği güzergahlarda bazı önlemler alınmıştı.

Kapatılan yollarda yeniden trafik akışı sağlandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre taşınmanın büyük oranda tamamlanması üzerine kapatılan yollarda yeniden trafik akışı sağlandı.

Bu kapsamda, Atatürk Havalimanı ile Mahmutbey Batı Kavşağı istikameti, Mahmutbey Batı Kavşağı ile İstanbul Havalimanı istikameti, İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki Kuzey Marmara Otoyolu ile Basın Ekspress yolu, Mahmutbey Batı Kavşağı ile Yeşilköy Havuzlu Kavşağı istikameti, Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Reşadiye Kavşağı ile Yassıören Kavşağı istikameti trafiğe açıldı.

Kaynak: AA