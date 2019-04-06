Dünya sivil havacılığının en büyük göçü İstanbul'da devam ediyor. Atatürk Havalimanı'ndaki 47 bin 300 ton malzeme, dev bir operasyonla İstanbul Havalimanı’na taşınıyor. Büyük göç, 3 ayrı kriz merkezinden takip ediliyor.

Özel olarak geliştirilen yazılımla araçlar, yükler ve trafik anlık olarak gözleniyor.

Yepyeni bir dönem başlıyor

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 5 Nisan Cuma 03.00'te başlatılan taşınma işleminin yüzde 96'lık bölümünün başarıyla geride bırakıldığı duyuruldu.

Açıklamada, nihai geçiş için devam eden çalışmaların önceden belirlenmiş olan 45 saatlik planlamadan daha kısa sürdüğü, 33 saat içerisinde yüzde 96 orana ulaşıldığı belirtildi.

Bugün saat 20.00 itibarıyla tamamının sona ermesi beklenen taşınma operasyonu ile THY'nin İstanbul Havalimanı’nda yepyeni bir döneme başlayacağı ifade edildi.

Açıklamaya göre, THY'nin 86 yıllık tarihine ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’na vedasını değerlendiren THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Halihazırda dünyanın en büyük havalimanı projesi olan bu dev tesis, gelecekte THY'nin çok daha büyük ve küresel ölçekte çok daha fazla ses getirecek büyümesine ev sahibi olmakla birlikte, aynı zamanda haiz olduğu son teknoloji ürünü fiziksel kabiliyet ve kapasitesiyle de büyümemizdeki en önemli itici güç olacaktır" dedi.

"Atatürk Havalimanı’na veda etmek bizler için oldukça hüzün vericiydi"

Aycı, Atatürk Havalimanı'nın misyonunu başarıyla tamamladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Atatürk Havalimanı’na veda etmek bizler için tabii ki oldukça hüzün vericiydi. Ancak, markamızın özellikle son 15 yılı aşkın süredir önüne geçilmez yükselişi ve gelişimi, bizi bu zor ayrılık kararını almaya mecbur kıldı. Etkin büyüme performansı ile artık kabına ve mevcut yuvasına sığmaz olan Türk Hava Yolları için, gelişimini destekleyecek ve ayrıca sağladığı kapasite ve diğer fiziksel imkanlarla da önünü açacak yeni bir yuva gereksinimi doğdu.

Yolcu ve uçuş deneyimini bambaşka bir platforma taşımamızda bizleri yetkin kılacak bu imkanlar bütününü, hem markamıza hem Türk sivil havacılığına hem de dünya havacılığına kazandırmakta katkı sahibi olan herkese, başta bu projenin fikir sahibi ve en büyük destekçisi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, IGA Konsorsiyumu, çeşitli iş ortaklarımız, değerli ailemizin her bir ferdi ve diğer tüm emek ve destek sahiplerine şükranlarımı sunuyor; önümüzdeki süreçte dünya havacılığının geleceğinin, yeni evi ve yeni marka yüzüyle Türk Hava Yolları merkezinde gelişeceğinin müjdesini şimdiden paylaşıyor olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum."

Atatürk Havalimanı'ndan havalanan Türk Hava Yolları'na ait boş uçaklar da yeni havalimanına inmeye devam ediyor.

Operasyonun saat 23.59'da tümüyle sona ermesi planlanıyor.

Kaynak: TRT Haber/AA