Yukarı Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde bulunan üç katlı bir mobilya mağazasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yan binanın çatısına da sıçrayan yangına müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışması sonucu güçlükle söndürülen yangında, binalarda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA