Türkiye Cumhuriyeti tarihinin mihenk taşlarından olan Milli Mücadele sürecinin yüzüncü yılında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
MEB ve Tarım ve Orman Bakanlığının iş birliğiyle yürütülecek çalışma ile İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul pansiyonlarında barınan öğrenciler, , "Milli Mücadele'nin 100. yılında 100.000 Fidan" hatıra ormanları oluşturacak.
“Milli Mücadele ruhu ve Atatürk sevgisini güçlendirilecek”
MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Cevdet Vural, "Milli Mücadele'mizin 100. yılında milletimizin varlık yokluk savaşı verdiği zor dönemde önemli rol üstlenen illerde gerçekleştirilecek faaliyetle okul pansiyonlarında barınan öğrencilerde Milli Mücadele ruhu ve Atatürk sevgisini güçlendirilecek.” dedi.
Kaynak: AA