Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türkiye'de her gün 9 bin ünite, yılda ise 3 milyon ünite kan ihtiyacı bulunduğunu, bunun karşılanması için her gün 300 noktada kan bağışı kabul edildiğini söyledi.

Ağır kış şartlarında, yazın veya ramazan ayında kan bağışında düşüş yaşandığını ifade eden Kınık, geçen aylarda kan stoklarının kritik seviyede olduğu yönündeki çağrı sonrası bu eşiğin aşıldığına dikkat çekti.

Şu an sıkıntı olmadığını, günlük 70 bin ünite kan stoklandığını belirten Kınık, Türkiye'de erkek bağışçılara oranla kadınların kan bağışı oranının düşük olduğunu vurguladı.

Türkiye'deki "iğne fobisi"

Dünya genelinde olan kadın bağışçı sayısının düşüklüğünün Türkiye'de büyük oranda "iğne fobisi"nden kaynaklandığını anlatan Kınık, şöyle konuştu:

"Kadınlar kan bağışı yapmakta bazı tedirginlikler yaşıyor. Kadınların iğne korkuları var. Kadınların iğne korkusu kan bağışını engelliyor ancak bu kan bağış merkezlerine gelip uzmanlarımızla konuştuklarında aşılabilecek korkular. Kadınlarımızın kök hücre ve kan bağışında daha iyi seviyelere çıkması için çalışmalarımız devam ediyor. Kadınlarımız için kan verirken kendilerini rahat hissedeceği, mahremiyetlerini muhafaza edeceği ortamlar oluşturuyoruz."

Hedef yüzde 30'a çıkarmak

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Türkiye'de kan bağışında kadın bağışçıların oranının yüzde 14 civarında olduğunu vurgulayarak, bu oranı yüzde 30'a çıkarmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Kınık, Kızılayın her gün Türkiye'nin 300 noktasında topladığı 9 bin ünite kanı, her türlü şartta ve koşulda bin 500 hastaneye ulaştırdığını belirtti.

Kaynak: AA