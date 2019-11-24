Konya'nın Meram ilçesindeki İbrahim Hakkı Konyalı İlkokulu Müdürü Ramazan Dursun, hayırseverlerin destekleriyle sınıfları teknoloji atölyelerine dönüştürdü. Atölye çalışmaları ile dersleri eğlenceli hale getirdi. Böylece öğrencilerin hayal dünyası ve yetenekleri gelişti.

Dursun, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "modern çalıkuşu" unvanı aldı.

Ramazan Dursun, "Bakanlığımızın hedeflemiş olduğu 2023 vizyonu belgesinde yerini bulan birçok atölyemizle 21. yüzyıla hazırız, öğrencilerimiz hazır ve bu yolda sıkı bir şekilde eğitimlerini alıyorlar" dedi.

Dursun, 750 bin liralık harcama için okulun bütçesinden tek bir kuruş bile çıkmadığını söyledi. Hayırseverlerin desteğiyle okulun modern bir görünüme kavuştuğundan bahseden Dursun, şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin en mutlu şekilde kuruma gelerek, modern imkanlarla donatılmış eğitim ortamlarında eğitim almalarına fırsat sağlamış oldum."

Müdür Ramazan Dursun, okulda sanat çalışması ve trafik sokağını da hayata geçirdi.

Haber: TRT Haber