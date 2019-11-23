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Köy okullarında okuyan öğrenciler kamera karşısına geçti.

Kameramanlar 10 ilde 15 köy okulunda eğitim verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Haber Kameramanları Derneği köy okullarındaki genç yetenekler için ortak bir proje gerçekleştirdi.

Benim Hikayem projesiyle, haber kameramanları köy okullarında okuyan 9-14 yaş arası öğrencilere kamera, montaj ve senaryo yazımı eğitimleri verdi.

10 ilde 15 köy okulunda gerçekleşen eğitimler özel bir kliple taçlandırıldı.

Öğrenciler kamera karşısına geçti

"Orda Bir Köy Var Uzakta” adlı çocuk şarkısı aranje edildi. “Ses Veriyorum” isimli şarkıyla klip haline getirildi. Şarkının düzenlemesini söz yazarı ve besteci Metin Özülkü yaptı. Klibin yönetmenliğini ise Sinan Demirkaya üstlendi.

Hayata geçirilen projeyle, çocukların görsel medyanın birçok alanıyla ilgili bilgi edinmesi ve hayal dünyalarını dışa aktarabileceği yolları keşfetmeleri amaçlanıyor.

Kaynak: TRT Haber